A Inglaterra venceu a Suécia por 2 a 0 e se classificou para a semifinal do Mundial

A Inglaterra venceu a Suécia por 2 a 0 na arena de Samara e avançou à semifinal do Mundial em uma partida disputada neste sábado (07), na arena Samara.

O resultado tira um jejum de 28 anos do time inglês, que não chegava à semifinal do torneio desde 1990. Apesar de Kane, o artilheiro do Mundial, ter sido bem acionado em campo, os ingleses balançaram a rede com jogadas aéreas de Maguire e Dele Alli. A Suécia chegou muitas vezes ao gol com Berg, que não conseguiu finalizar. Na próxima fase, a Inglaterra encara o vencedor de Rússia x Croácia. A semifinal está marcada para quarta-feira (11), às 15h.

O jogo

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o inglês Maguire abriu o placar em 1 a 0 para a Inglaterra contra a Suécia. Aos 12 minutos do segundo tempo, o meia Dele Alli fez o segundo gol da seleção inglesa. Após manter a bola perto da área e apostar nos cruzamentos, a Inglaterra ampliou o placar. Lingard recebeu na entrada da área e faz um cruzamento de primeira, que foi direto para Dele Alli. O meia subiu sozinho no segundo poste e testa firme, direto para o fundo das redes.

Campanhas no Mundial

As equipes têm estilos semelhantes e fizeram campanhas boas na competição. Ambas tiveram uma derrota e duas vitórias na primeira fase. Nas oitavas, tiveram páreos duros. A Suécia venceu a Suíça por 1 a 0 e a Inglaterra ganhou nos pênaltis da Colômbia, após empate no tempo regular em 1 a 1.

A Suécia se destacou pela postura forte na defesa, levou apenas os dois gols no jogo em que perdeu da Alemanha. Liderada pelo zagueiro Andreas Granqvist, a equipe tem um ataque rápido municiado pelo craque do time, o meia Emil Forsberg. Na primeira fase da competição, além da derrota para a Alemanha, os suecos ganharam da Coreia do Sul por 1 a 0 e do México por 3 a 0. Nas oitavas, mandaram embora a Suíça em jogo equilibrado: 1 a 0.

A Inglaterra teve um caminho mais tranquilo nas duas primeiras rodadas: venceu a Tunísia por 2 a 1 e emplacou uma goleada no Panamá por 6 a 1. No terceiro jogo, quando não utilizou a equipe principal, perdeu para a Bélgica por 1 a 0 e escapou de um eventual encontro com o Brasil nas quartas.

A equipe fechou as oitavas com o artilheiro da competição, o atacante Harry Kane, que tem seis gols. Um deles foi marcado justamente contra a Colômbia. A equipe sofreu o empate aos 47 minutos do segundo tempo em gol feito pelo zagueiro Mina. Os britânicos passaram pela primeira vez nos pênaltis em um Mundial.

Dois jogos, dois empates

Inglaterra e Suécia já se enfrentaram duas vezes em Mundiais, ambas na fase de grupo, em que as duas se classificaram para seguir na competição. Nunca ocorreu de uma ficar no Mundial e a outra não. No primeiro encontro, no dia 2 de junho de 2002, no Japão, a partida terminou 1 a 1. Ambas passaram com cinco pontos em um grupo que tinha também a Argentina, que foi embora para casa.

Quatro anos depois, as duas seleções voltaram a duelar na África do Sul, com empate em 2 a 2, no dia 20 de junho de 2010. Naquela oportunidade, a Inglaterra passou com sete pontos e a Suécia ficou com cinco.

Escalações

A Suécia, do técnico Janne Andersson jogou com Olsen; Krafth (Jansson), Lindelof, Granqvist e Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal e Forsberg (Olsson); Toivonen (Guidetti) e Berg.

A Inglaterra, do técnico Gareth Southgate jogou com Pickford; Walker, Stones e Maguire; Trippier, Dele (Delph), Henderson (Dier), Lingard e Young; Sterling (Rashford) e Kane.

