A intenção era…

Os piratas e criminosos eletrônicos, com as interceptações, queriam criar uma instabilidade emocional no País para levar à crise institucional. Salto demasiado para amadores.

Sem escalas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, acertou ao editar portaria ontem, que prevê a deportação sumária de “pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal”. Gesto de quem não vacila.

Vai atrapalhar

Se confirmar sua candidatura à Prefeitura de Porto Alegre, a ex-deputada Manuela D’Ávila gastará tempo da campanha para explicar o envolvimento com hacker. A repercussão nacional está sendo intensa. Adversários não deixarão passar o fato sem provocar.

No bolso do consumidor

A 27 de julho de 1997, a Assembleia Legislativa aprovou o aumento do ICMS. A medida foi tomada mesmo após a venda de estatais e aplicação do Plano de Demissão Voluntária de Servidores Públicos Estaduais. O objetivo da elevação era arrecadar o necessário para o pagamento dos salários em dia.

A alíquota de energia elétrica, gasolina, telefonia e cigarros subiram de 25 para 26 por cento. A de produtos agrícolas, de 12 para 13 por cento. A dos demais produtos foi de 17 para 18 por cento.

Não se mexem

O anúncio, em janeiro deste ano, foi de que embaixadas e consulados brasileiros se tornariam centros de captação de investidores nos países desenvolvidos. A ideia só será posta em prática quando for cortado o suprimento de café enviado pela mala postal. Para os diplomatas é mais confortável ficar nos gabinetes saboreando o autêntico sabor da nossa bebida do que sair com uma pasta debaixo do braço a visitar empresas.

Comparação

Escrivães das naus espanholas e portuguesas, que percorriam os mares na era das descobertas, usavam a expressão “longe de amainar, o tufão redobra” em seus relatos. Não é outra a circunstância vivida hoje na gestão pública de países latino-americanos, a começar pelo Brasil.

Vai ajudar

As agências poderiam deixar à disposição dos clientes para consultas o Código de Defesa do Consumidor Bancário. É o que já ocorre em lojas comerciais que oferecem exemplares do Código de Defesa do Consumidor.

Só promessa

Esta semana, o rompimento da represa de Brumadinho completou seis meses. Os dias que se seguiram à tragédia foram de manchetes, anunciando medidas dos governos para aumentar a fiscalização em todo o País. Até agora, quase nada mudou. Ficou a memória de 248 mortos e 22 ainda desaparecidos.

Olho atento

Espalham-se no País milhares de ofertas para cursos de mestrado e doutorado pelo Ensino a Distância. Preços tentadores e período reduzido de estudo tornam-se a porta de entrada dos golpes. Conferir em detalhes a credibilidade é a primeira lição para os pretendentes.

Há 58 anos

A sra. Clara Borges Rivadávia teve a gentileza de enviar a esta coluna cópia do programa de um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, realizado em 1961. Destacou “os patrocinadores de uma Porto Alegre que não existe mais”. Eram: Banco Agrícola Mercantil, Sulbanco, Varejo Escora, Fogões Wallig, Casa Victor, Casa das Sedas, Banco da Província, Casa Masson, Drogaria Velgos, Mesbla e Varig. Na última página, havia um convite: “Depois do concerto, visite a confeitaria do Cinema Cacique.”

Matéria prima

Hackers lambem os dedos quando constatam que a população mundial é de 7 bilhões e 60 milhões de habitantes, dos quais 5 bilhões e 100 milhões possuem smartphone; 4 bilhões e 300 milhões têm acesso à internet e 3 bilhões e 200 milhões usam redes sociais.

Deixe seu comentário: