A interceptação de um avião francês assustou os italianos

A região da Lombardia, na Itália, ficou em estado de alerta nesta quinta-feira (22) após um estrondo ecoar no céu.

Na tentativa de interceptar rapidamente um Boeing 777 da Air France, dois aviões de caça F-2000 “Eurofighter” romperam a barreira do som, provocando um rumor registrado em um raio de 50 quilômetros.

De acordo com o jornal “La Repubblica”, que cita a Aeronáutica Militar italiana, “os casos em que os caças alçam voo para interceptar aeronaves suspeitas não são raros” e acontecem quando há perda de contato por rádio com o tráfego aéreo.

Pela urgência da situação, declarada pelo Centro de Operações Combinadas, foi necessário romper as barreiras do som para realizar a verificação da aeronave da Air France. Nas redes sociais, no entanto, os italianos demonstraram pânico, acreditando que se tratava de uma explosão. Os ecos se estenderam por boa parte do norte do país.

Segundo o jornal “Il Secolo XIX”, alguns moradores até deixaram suas casas em fuga. Além disso, escolas da cidade de Bergamo foram evacuadas. Uma mulher em Saronno relatou que a situação se assemelhava a um terremoto. “Tremia tudo, até as paredes. Tivemos muito medo”, afirmou.

Os aviões de guerra partiram da base de Istrana, na região do Vêneto, no Norte da Itália, e monitoravam um Boeing que decolara de La Réunion – território francês ultramarino – e tinha Paris (França) como destino.

