A InternetSul promove o Link ISP – Encontro Nacional de ISPS em Gramado

Gramado, na Serra Gaúcha, recebe, no dia 31 de agosto, o Link ISP – Encontro Nacional de ISPS, um dos maiores eventos do setor no País. A iniciativa é promovida pela InternetSul, Associação dos Provedores de Internet do Sul, e a expectativa é receber mais de mil profissionais da internet.

Durante o evento, serão discutidas as principais demandas e desafios dos Fornecedores de Acesso à Internet (em inglês Internet Service Provide, ou ISP) no Brasil, como é possível concorrer com as grandes operadoras, desempenho do mercado de ISPS em 2018 e perspectivas futuras.

Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a quantidade de assinantes de banda larga fixa cresceu 7,15% no Brasil em 2017, comparado com o ano anterior (2016). A análise aponta que a expansão do serviço de banda larga fixa foi impulsionada pelos provedores regionais (ISPs), segmento que cresceu 43,72% e hoje, administra 4,21 milhões acessos. Dos 1,91 milhão de novos contratos no ano passado, 1,28 milhão foram firmados por ISPs. No total, há hoje, em uso 28,67 milhões de acessos de banda larga fixa.

Uma das principais perspectivas para os negócios e toda a sociedade é a conexão em alta velocidade, por isso o segmento de IPS é um dos mais promissores. Neste sentido, os pequenos provedores de acesso à internet ganham a cada dia mais espaço, já que são fundamentais para o crescimento dos serviços de telecomunicações no País.

Serviço

O que: LINK ISP Internet Sul

Quando: Data: 31 de agosto de 2018 (sexta-feira)

Onde: Local: Serra Park Centro de Feiras e Eventos – Rua Henrique Belotto, Gramado (RS)

Website do evento: http://linkisp.internetsul.org.br/

