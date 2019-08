A Itália autoriza o desembarque de 27 adolescentes resgatados por um navio humanitário

Vinte e sete crianças desacompanhadas foram autorizadas a deixar o navio da ONG espanhola Proactiva Open Arms, que está bloqueado na ilha italiana de Lampedusa há 16 dias. “O desembarque dos 27 menores que não estão acompanhados está autorizado”, postou a ONG Open Arms em uma rede social.

“Eles serão evacuados pela Guarda Costeira de Lampedusa”, acrescentou a ONG, pouco depois de o ministro do Interior de extrema direita da Itália, Matteo Salvini, aceitar o desembarque a contragosto.

Ainda em uma rede social, a ONG explicou que esperou para comunicar o desembarque, “a fim de tentar garantir a segurança e a serenidade de todas as pessoas a bordo”. Outras dezenas de migrantes, incluindo adultos e dois menores acompanhados, deverão permanecer embarcados.

No sábado (17), a ONG denunciou a situação “explosiva” a bordo do navio. Depois de 16 dias sem poder desembarcar os migrantes resgatados no mar Mediterrâneo, a ONG afirmou que não pode mais garantir a segurança das pessoas que estão a bordo.

O fundador da Open Arms, Óscar Camps, publicou um vídeo em uma rede social na qual classifica de “injustificável” a posição do governo italiano de não permitir o desembarque do navio espanhol em solo europeu.

A princípio, Salvini respondeu, na manhã de sábado, que não mudaria de postura. “Em 16 dias já teriam chegado tranquilamente à casa de vocês na Espanha. A batalha da ONG é política, não humanitária, jogada sobre a pele dos imigrantes. Vergonha. Eu não me rendo”, afirmou ele em uma rede social.

Horas depois, porém, segundo a agência de notícias France Presse (AFP), Salvini escreveu uma carta ao primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmando que poderia autorizar os “supostos” menores a deixarem o barco, apesar de tal medida “ir contra [suas] opiniões”.

Na quinta-feira (15), seis países da União Europeia (UE) disseram estar dispostos a acolher migrantes do “Open Arms”.

Tribunal suspende proibição

Na última quarta-feira (14), um tribunal na Itália suspendeu uma medida que proibia a entrada do navio em águas italianas. Salvini havia proibido que o navio adentrasse águas nacionais. Após a decisão do tribunal, o político prometeu recorrer e assinar nova proibição. “Cúmplice de traficantes de seres humanos eu nunca serei”, disse.

Celebridades como o ator Richard Gere também pressionaram recentemente Salvini a voltar atrás da decisão, o que não ocorreu.

A questão migratória na Itália, inclusive, é uma das bandeiras de Salvini, que tenta dissolver o governo e convocar novas eleições após a quebra da coalizão entre o partido dele – A Liga – e o Movimento 5 Estrelas.

O Open Arms também participou de outras operações em outros países. Em 2018, a embarcação levou 60 migrantes à Espanha após ser rejeitada na Itália.

ONU pede mais liberações

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) pediu na última terça-feira (13) que governos de países europeus permitam, imediatamente, a entrada de 500 pessoas resgatadas no Mediterrâneo e que ainda estão em navios no aguardo de liberações.

De acordo com o órgão, quase 600 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo enquanto faziam a travessia entre a Líbia e a Itália.

A União Europeia também pede que os países integrantes do bloco tomem alguma atitude para receber esse fluxo. O órgão, entretanto, não tem poder para intervir.

