A Itália é o paraíso das pessoas com mais de 80 anos

Uma pesquisa realizada pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat, revelou que a Itália é o país da Europa com a maior parcela de pessoas com mais de 80 anos em sua população.

O estudo, que foi divulgado junto com o Dia Internacional do Idoso, que ocorre em 1 de outubro, mostra que, entre 2005 e 2015, o número de cidadãos octogenários aumentou de 2,8 milhões para 3,9 milhões, cerca de 6,5% do total.

Em 2005, a Itália havia ficado em segundo lugar no ranking, com 4,9%, atrás apenas da Suécia (5,4%), que depois de dez anos teve sua população com mais de 80 anos reduzida para 5,1%.

As mulheres ainda são responsáveis por dois terços das pessoas dessa faixa etária na Itália, com expectativa de vida de 2,1 anos a mais que os homens.

Apesar da liderança no ranking europeu, nos últimos dez anos, a Itália não tinha registrado um aumento na taxa de crescimento da população octogenária. Segundo o Eurostat, a expectativa de vida tem crescido em todos os países europeus, exceto na Suécia.

