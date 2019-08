A jornalista Glória Maria foi um dos destaques do primeiro dia da Expoagas, a feira gaúcha de supermercados

A programação de abertura da 38ª Expoagas – Convenção Gaúcha de Supermercados, nessa terça-feira, teve como destaque a participação da jornalista carioca Glória Maria, da Rede Globo. Com um Teatro do Sesi lotado, a veterana profissional de 70 anos (completados no dia 15 deste mês) concedeu a palestra “É Preciso se Reinventar”, na qual compartilhou de forma descontraída as suas experiências em mais de três décadas na emissora.

Segundo ela, que já realizou reportagens em mais de 150 países de todos os continentes, é importante para o indivíduo fazer da vida uma caminhada na qual se aprende algo novo a cada dia. “Não reparamos em quem somos, pois passamos muito tempo olhando para a vida do outro”, enfatizou. “É preciso ter a capacidade de crescer, respeitar, aprender e superar. O primeiro passo para se atingir um objetivo é sempre o mais difícil.”

Glória Maria também falou de suas origens: “O fato de de ter nascido mulher, pobre e negra nunca foi motivo para eu acreditar que não poderia fazer algo, então aprendi a não ficar ‘exercitando o problema’ e sim viver para a solução. Com isso, entendi que a superação dos meus próprios limites é algo necessário para essa reinvenção. Só que para isso não há uma fórmula”. Ainda conforme a jornalista, correr riscos e não ter medo de ousar passa também pela questão de se manter o bom humor.

Um dos principais eventos do segmento de varejo no Estado, a Expoagas prossegue até quinta-feira com uma expectativa de R$ 520 milhões em negócios. A feira promovida pela Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) conta com 372 expositores, evidenciando cerca de 800 novidades para o segmento, além de proporcionar atividades de qualificação como palestras, seminários e oficinas.

A fim de fortalecer os espaços criados em 2018 para oportunizar a participação de novas empresas nesta edição, a entidade dividiu com maior clareza as áreas de palestras e de negócios, respectivamente no lado do Teatro do Sesi e nos três andares do pavilhão do Centro de Eventos.

