A Junta Comercial do Rio Grande do Sul instalou um posto de atendimento ao público na Expointer

A Jucis-RS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul) estará presente na 42ª Expointer com um posto avançado para atendimento ao público. Deste sábado até o dia 1º de setembro (domingo que vem), a unidade receberá qualquer cidadão interessado em esclarecer dúvidas ou conhecer o trabalho do órgão.

Para isso, basta se dirigir à casa do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento Econômico), localizado na praça central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O horário de funcionamento é das 9h às 18h, incluindo os dois fins de semana abrangidos pelo evento.

Dentre os serviços previstos pela iniciativa da Jucis-RS estão informações sobre andamento de processos, orientações sobre registro digital e esclarecimentos sobre exigências legais e administrativas.

Banrisul

Visitantes e participantes da maior feira do agronegócio na América Latina também contarão com uma unidade do Banrisul, também na praça central do parque. O horário de expediente vai das 10h até as 17h.

A sala de autoatendimento, por sua vez, permanecerá aberta das 8h às 20h. E o espaço também contará com um setor de câmbio para quem desejar vender dólares ou euros, funcionando das 10h às 15h.

Além disso, uma equipe estará no local para oferecer, comercializar e prestar informações sobre produtos e serviços do banco estatal, tais como consórcios, seguros, cartões e linhas de crédito pessoais e empresariais.

Já os produtores rurais, cooperativas e empresas ligadas ao segmento do agronegócio com interesse em contratos de financiamento serão atendidos em um estande específico do Banrisul. A unidade estará localizada no Parque de Máquinas.

O banco obteve lucro líquido de R$ 655 milhões de janeiro a junho deste ano – alta de 29,5% em relação ao mesmo semestre em 2018. Conforme o presidente da estatal, Claudio Coutinho, o resultado é excelente e até mesmo superior aos seus pares do mercado de varejo.

Coutinho disse que o Banrisul tem apresentado crescimento também na área de seguros: “Acredito que temos ainda muito espaço para continuar o incremento da área de seguros”. O desempenho no primeiro semestre de 2019 reflete a estabilidade do resultado bruto da intermediação financeira e o aumento das receitas de tarifas bancárias e prestação de serviços.

O patrimônio líquido atingiu R$ 7,5 bilhões em junho, 6,9% acima do mesmo mês no ano passado. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 79,4 bilhões (ampliação de 5,5% sobre junho de 2018), devido ao aumento nos depósitos e recursos em letras. No mesmo período, o total captado e administrado foi de R$ 69,4 bilhões, com expansão de 10,2% em 12 meses.

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 34,2 bilhões em junho de 2019, crescimento de 7% ou R$ 2,2 bilhões nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 25,6 bilhões, aumento de R$ 2,7 bilhões ou 11,8% em um ano.

O saldo da carteira de crédito rural atingiu R$ 2,3 bilhões em junho de 2019. No primeiro semestre do ano, foram contratadas 6.219 operações, com volume total de R$ 780,4 milhões. No último ano agrícola encerrado em 30 de junho de 2019, o Banrisul aplicou R$ 1,7 bilhão em financiamentos para o setor.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: