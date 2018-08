A Justiça aceitou denúncia contra marido acusado de matar advogada no Paraná

A Justiça do Paraná aceitou denúncia contra Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a mulher, Tatiane Spitzner, pelos crimes de homicídio com quatro qualificadoras (meio cruel, dificultar defesa da vítima, motivo torpe e feminicídio), cárcere privado e fraude processual. Com isso, ele passa a responder ao processo como réu. A decisão foi proferida pela juíza Paola Gonçalves Mancini da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, nesta quarta-feira (8).

Os advogados de Manvailer têm dez dias para apresentar a defesa preliminar e arrolar testemunhas, conforme determinação da juíza. A denúncia do MP-PR (Ministério Público do Paraná) foi apresentada na terça-feira (7). Tatiane era advogada. Ela foi encontrada morta depois de cair do 4º andar do prédio em que eles moravam, em Guarapuava, na região central do Paraná, em 22 de julho.

Para o MP-PR, Luís Felipe, que foi flagrado pelas câmeras de segurança agredindo a mulher minutos antes da queda, é o responsável pela morte dela. A perícia feita no local da morte constatou que ela teve uma fratura no pescoço, característica de quem sofreu esganadura.

Defesa pede transferência para atendimento psiquiátrico urgente

A defesa de Luís Felipe Manvailer pediu que ele seja transferido da PIG (Penitenciária Industrial de Guarapuava), depois da tentativa de “tirar a própria vida”, para o CMP (Complexo Médico-Penal), em Pinhais, na Região de Curitiba. O CMP é um estabelecimento penal de regime fechado, destinado a presos do sexo masculino e feminino, em cumprimento de medida de segurança e/ou que necessitam de tratamento psiquiátrico e ambulatorial.

No despacho em que aceitou a denúncia, a juíza Paola Mancini disse que “já adotou as providências necessárias para análise de eventual remoção”. Sobre a “tentativa de suicídio”, a Penitenciária Industrial de Guarapuava informou que ele apresentou hematomas no pescoço e que “aparentemente havia se cortado”. Conforme a Divisão de Segurança e Disciplina da penitenciária, o preso recebeu atendimento médico e está bem fisicamente, mas abalado emocionalmente.

Segundo a penitenciária, o professor confessou que havia se cortado para “acabar com o sofrimento”. A PIG também disse que o marido desistiu do suicídio depois de se lembrar da mãe. Ainda conforme a penitenciária, Luís Felipe está em uma cela especial por ser um preso provisório e ter ensino superior completo.

Testemunha

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil de Guarapuava relatou que viu o marido recolhendo o corpo da mulher após queda do 4º andar e que ouviu gritos: “Meu amor, acorda”. O marido dela, Luis Felipe Manvailer, de 32 anos, foi preso em São Miguel do Iguaçu, a mais de 300 quilômetros de Guarapuava, após sofrer um acidente na BR-277. .

Dois vizinhos do casal prestaram depoimento à polícia e relataram que, na madrugada do fato, ouviram gritos de socorro e foram até a janela para ver o que estava acontecendo. Eles disseram que viram a vizinha “debruçada no parapeito da varanda chorando bastante e com a cabeça abaixada”.

Deixe seu comentário: