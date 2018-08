A Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva e Doutor Bumbum virou réu; a mãe do médico será solta

A juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal do Rio, aceitou nesta sexta-feira (17) denúncia do MP (Ministério Público) e decretou a prisão preventiva do médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum, por homicídio qualificado. Na mesma decisão, a juíza revogou a prisão temporária de Maria de Fátima Furtado, a mãe do médico.

A magistrada seguiu pedido do Ministério Público e determinou que Maria de Fátima, Renata Cirne, namorada de Denis, e a assistente Rosilene Pereira cumpram medidas cautelares – como não frequentar a cobertura onde foi realizada a operação de Lilian, não se ausentar do Rio de Janeiro e comparecer mensalmente à Justiça.

O Doutor Bumbum é acusado de homicídio qualificado pela morte da bancária Lilian Calixto, que faleceu dia 15 de julho, em decorrência de uma operação estética. Ele e a mãe estavam presos desde o dia 19 de julho, depois de quatro dias foragidos. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tinha apresentado denúncia contra o médico por homicídio doloso – com intenção de matar. A mãe também foi denunciada.

Réu perigoso

Na decisão desta sexta-feira, a magistrada destaca a gravidade do caso e que o réu, em sua conduta profissional, não aparenta ter atenção com a saúde de seus clientes. Ela afirmou que a prisão preventiva é necessária para evitar que outros crimes sejam cometidos e garantir a instrução criminal. “Evidenciado está, portanto, a periculosidade do réu e a possibilidade de continuação da prática criminosa”, avaliou Viviane.

O boletim médico do Hospital Barra D’Or, em que a bancária Lilian Calixto foi socorrida horas depois do procedimento estético, informou que ela chegou ao local com falta de ar, taquicardia e pele azulada. O laudo do Instituto Médico-Legal sobre a morte de Lilian é inconclusivo, e a causa da morte ainda é indeterminada. Os médicos-legistas pediram que sejam feitos exames complementares para que haja conclusão. Além disso, eles solicitaram que a polícia peça o prontuário médico do hospital para analisar todas as possibilidades.

Mãe com registro cassado

Maria de Fátima teve o registro médico cassado em janeiro de 2015. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, ela cometeu série de infrações, entre elas: propaganda enganosa;

permissão para que o nome circule em qualquer mídia em matérias desprovidas de rigor científico; realização de propaganda de método ou técnica que não são aceitos pela comunidade científica; promessa de bons resultados a qualquer tipo de tratamento. A mãe de Denis teria desrespeitado normas e resoluções do próprio conselho regional.

A bioplastia

Nos preenchimentos, como o que foi feito em Lilian, Denis Furtado trabalhava com uma substância conhecida como PMMA. O polimetilmetacrilato, ou metacril, derivado do acrílico, é reconhecido pela Anvisa e usado em implantes definitivos. “Deve ser utilizado por médicos em pequenas quantidades”, explicou Hermann Tiesenhausen, diretor de Comunicação do Conselho Federal de Medicina.

“O risco da utilização do polimetilmetacrilato em largo volume é pegar algum vaso sanguíneo e produzir alguma situação de interrupção do fluxo, que a gente chama de embolia. Ou ter uma obstrução efetivamente, que possa gerar alguma necrose”, afirmou André Maranhão, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

