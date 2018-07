A Justiça americana rejeitou a proposta de votação para dividir a Califórnia em 3 estados

Os californianos não poderão votar em novembro uma proposta para dividir o estado mais rico dos Estados Unidos em três regiões. A Suprema Corte estadual negou a iniciativa conhecida como “Proposta 9”, que conseguiu assinaturas suficientes para ser incluída na cédula da eleição de novembro.

Em uma decisão unânime, o tribunal descartou a proposta por seu “dano potencial”. Segundo a “Proposta 9”, do estado mais rico e povoado do país surgiriam três novos estados: Califórnia, Califórnia do Norte e Califórnia do Sul, cada um com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas.

Os defensores da proposta afirmam que isso resultaria em um sistema educativo mais eficiente, impostos mais razoáveis e rodovias mais seguras. A iniciativa foi apoiada por Timothy Draper, um inventor de Silicon Valley, que expressou sua decepção com a decisão da justiça.

Mas a medida era rejeitada pelos partidos Democrata e Republicano, além do jornal “Los Angeles Times”, que celebrou a decisão do tribunal.

“A Califórnia evitará em novembro uma batalha complicada, desordenada e completamente desnecessária”, afirma seu editorial.

Estrada Highway 1

Depois de mais de um ano de interdição para obras de reparação, o último trecho da Highway 1, estrada cênica no litoral da Califórnia, acaba de ser reaberto. Isso significa que a clássica viagem de carro entre São Francisco e Los Angeles, com direito a muitas pausas para fotos em mirantes e paradas para dormir nas cidadezinhas do caminho, pode ser feita novamente em sua plenitude.

O último trecho que faltava fica na região de Gorda, a cerca de 300 quilômetros de São Francisco. No ano passado, fortes chuvas causaram deslizamentos e destruíram vários trechos da estrada, impedindo o tráfego direto e causando impacto expressivo em estabelecimentos turísticos dispostos ao longo da via.

Esta é a melhor época do ano para encarar a aventura – como é verão por lá, dá para curtir as praias do caminho com o clima favorável. Confira as dicas abaixo para um bom roteiro na região: 1.Prefira ir de São Francisco a Los Angeles, e não o sentido oposto, para estar no mesmo lado da estrada dos mirantes; 2. Não tenha pressa. Uma semana é o mínimo para fazer essa viagem como ela merece, parando nos mirantes e curtindo as cidades do caminho. Para aproveitar também Los Angeles e São Francisco, reserve no mínimo 10 dias; 3. Dispense o carro na chegada a São Francisco. Você estará cansado da viagem, o balcão das locadoras tem filas enormes com turistas que também vão desbravar a costa californiana e, acredite: ele não será necessário na cidade. Use metrô, táxi, ônibus, Uber e, claro, os tradicionais bondinhos para desbravar a cidade. Deixe para alugar o carro no dia em que você for de fato cair na estrada (reserve com antecedência para conseguir melhores tarifas); 4. Não adianta sair cedo demais de São Francisco: os nevoeiros pela manhã são comuns, e você perderá muito da paisagem. O ideal é cair na estrada entre 9 e 10 horas da manhã; 5. É possível pegar a icônica Highway 1 a partir de São Francisco, mas há quem diga que esse primeiro trecho não tem lá grandes atrativos. A maior parte dos turistas segue pela 101 até a saída para Monterey, a cerca de 2 horas de distância. É ali que a aventura realmente começa.

Deixe seu comentário: