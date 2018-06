A Justiça condenou o presidenciável Ciro Gomes por calúnia

A Justiça do Ceará condenou o presidenciável Ciro Gomes (PDT) a pagar R$ 7 mil ao empresário e ex-prefeito de Fortaleza Gaudêncio Gonçalves Lucena por reparação por danos morais, após xingá-lo no Facebook. O episódio ocorreu em 25 de março de 2015, quando o ex-governador e ex-ministro fez comentários “ofensivos e caluniosos na rede social, com o único objetivo de vilipendiar a imagem e a honra do requerente”, diz um trecho da ação.

O processo reproduz parte da manifestação de Ciro contra Lucena: “Enquanto isso, ‘Eunic$$o’ e a quadrilha da qual esse cidadão faz parte vão faturar quase R$ 1 bilhão junto à já assaltada Petrobras. Atenção autoridades, só uma empresa desta quadrilha conseguiu um contrato sem licitação e claramente superfaturado de R$ 300 milhões! O nome da empresa é Manchester! E a ouvidoria da Petrobras fez ouvidos moucos para as denúncias!”.

A decisão saiu três dias depois da em entrevista a uma emissora de rádio paulistana em que Ciro chamou o vereador de São Paulo Fernando Holiday (DEM) de “capitãozinho-do-mato”, devido à sua postura identificada com a direita.

“Imagina, esse Fernando Holiday aqui… O capitãozinho-do-mato. Porque é a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato do passado”, declarou. O parlamentar municipal reagiu nas redes sociais e disse que processará o pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Irmão

Considerado uma espécie de apaziguador de Ciro, o seu irmão Cid Gomes avalia que o povo brasileiro deseja cada vez mais um presidente com um perfil que fala o que pensa. Em entrevista à imprensa, ele afirmou que a “língua solta” não será o principal inimigo do presidenciável do PDT, apesar das recentes polêmicas em que tem se envolvido ou protagonizado.

“O perfil médio brasileiro hoje está desejando franqueza, sinceridade, expressão do que pensa e antecipação do que irá fazer”, frisou Cid. “E muitas vezes, alguém que assuma a tarefa que, no passado, era meio que estigmatizada de denunciar a falsidade”.

Ainda segundo Cid, que também já governou o Ceará, eventualmente Ciro erra, mas apenas pelo excesso de sinceridade. “Quando se quer exagerar, chamam ele de destemperado”, prosseguiu:

“Se fosse uma pessoa que estivesse chegando agora, que você nunca tivesse visto no exercício do poder, haveria razão para ter receio. Eu acho que o perfil franco, sincero e que fala o que pensa é cada vez mais desejado pelo povo brasileiro. Até Jair Bolsonaro consegue entrar nisso por conta desse perfil”.

Sobre as insinuações de que Ciro é machista, Cid também refutou a tese. “Como presidente da República, ele terá como objetivo compor metade de seu ministério com mulheres”, garantiu. “Há uma tentativa de se colocar em Ciro Gomes uma pecha de machista, mas ele não é.

