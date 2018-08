A Justiça da Argentina quer usar mais a prisão preventiva e a delação premiada, como no Brasil, para avançar sua investigação de corrupção

Ela ainda entregou um documento para pedir a nulidade do processo que investiga a suspeita de que ela liderou um esquema de corrupção com membros do governo e empresários para desviar milhões de dólares de obras públicas. Cristina argumenta que desconhecia o esquema.

Investigações apontam que Kirchner e o marido, Néstor — que também governou a Argentina entre 2003 e 2007, e morreu em 2010 — receberam bolsas de dinheiro obtido por meio de construtoras e empresas de energia.