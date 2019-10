A Justiça da Colômbia investigará o ex-presidente Álvaro Uribe por fraude e suborno

A Corte Suprema da Colômbia decidiu na madrugada desta quarta-feira (09) dar prosseguimento às investigações de fraude e suborno contra o ex-presidente Álvaro Uribe, que governou o país entre 2002 e 2010.

Uribe é suspeito de ter pressionado testemunhas que poderiam vinculá-lo a paramilitares das AUC (Autodefesas Unidas da Colômbia). Esse grupo armado de extrema direita fez parte do conflito armado na Colômbia entre a década de 90 e os anos 2000 e é suspeita de narcotráfico e violação de direitos humanos.

Uribe depôs por sete horas na terça-feira diante de um juiz em Bogotá. “Defendi minha lealdade à verdade”, disse o ex-senador em um pequeno ato para seus partidários. O ex-presidente nega as acusações de vínculos com os paramilitares, que, com o colapso dos cartéis de Medellín e Cali, passaram a disputar com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e outros grupos menores o controle do narcotráfico no país.

Analistas consideram o caso um importante teste para o judiciário colombiano, que há anos tem sido criticado por não punir políticos e militares acusados de corrupção. “É crucial que a Justiça trate esse caso com rigor e imparcialidade”, avaliou Adam Isacson, especialista em Colômbia no Washington Office on Latin America.

Uribe é uma das principais lideranças políticas do país. Em 2016 ele liderou a vitória do não no referendo sobre o acordo de paz com as Farc. Dois anos depois, ele apoiou o atual presidente, Iván Duque, na campanha que o levou ao Palácio de Nariño.

Suspeitas contra Uribe datam dos anos 80

As suspeitas de irregularidades contra o ex-presidente, no entanto, não são novas. Nos anos 80, depois de ter sido prefeito de Medellín, Uribe foi acusado de conceder licenças de aviação a narcotraficantes quando dirigia a agência de aviação civil da Colômbia.

Segundo documentos do Departamento de Estado americano, diplomatas do país receberam nos anos 90 relatos de que Uribe era próximo de narcotraficantes. O ex-presidente, no entanto, rechaça todas essas acusações. No governo, ele foi um importante aliado dos Estados Unidos na implementação do Plano Colômbia e no combate as Farc.

Deixe seu comentário: