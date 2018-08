A Justiça do Distrito Federal bloqueou 263 milhões de reais da BR Distribuidora

A BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, informou nessa quarta-feira que a Justiça do Distrito Federal determinou bloqueio de 263 milhões de reais de contas da companhia como medida preventiva para eventual ressarcimento dos prejuízos causados por supostos crimes investigados no âmbito da Operação Dubai.

A distribuidora de combustíveis da Petrobras informou que em desdobramento da operação, que investiga organização criminosa dedicada à formação de cartel no mercado de revenda de combustíveis no Distrito Federal, foram denunciadas na terça-feira 28 pessoas, dentre as quais um empregado e dois ex-funcionários da companhia. A BR esclareceu ainda em nota que não é ré no processo criminal e que está adotando todas as medidas legais disponíveis para a liberação dos valores bloqueados.

Energia elétrica

Após a polêmica criada com a parada de uma plataforma de petróleo da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia convidou a estatal a participar de todas as reuniões mensais de monitoramento do setor elétrico. Além disso, o governo quer que a empresa “comunique com antecedência futuras paradas preventivas de plataformas e gasodutos que possam trazer impactos no setor elétrico”.

A Petrobras iniciou na semana passada uma parada programada da plataforma de Mexilhão, na Bacia de Santos, para manutenção e realização de obras de infraestrutura para o escoamento de gás natural que será produzido nos campos do pré-sal. Ao mesmo tempo serão desligadas para manutenção sete térmicas a gás.

Para substituir os 15 milhões de metros cúbicos produzidos diariamente por Mexilhão, a petroleira vai aumentar a oferta de gás importado, que é mais caro. O temor no governo é que essa decisão signifique um aumento nas tarifas de energia. Isso porque será necessário acionar térmicas movidas a óleo, que são mais caras, além do gás importado também ter um custo mais alto.

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, chegou a pedir ao presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, que estatal adiasse a parada na plataforma , que começou semana passada e vai até setembro. A empresa, no entanto, decidiu manter a programação. Na reunião, a empresa informou que o objetivo da parada é atender a exigência legal de segurança do Ministério do Trabalho, além ampliar a capacidade de escoamento do gasoduto, de acordo com Minas e Energia. Segundo a empresa, a adequação da plataforma Mexilhão era programada desde 2016.

Deixe seu comentário: