A Justiça do Trabalho suspendeu a privatização de distribuidoras de energia da Eletrobras

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de venda de cinco distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. A informação foi divulgada pela companhia na manhã desta terça-feira (05). As distribuidoras devem apresentar, no prazo de 90 dias, um estudo sobre os impactos da privatização nos contratos de trabalho. A decisão é da juíza Raquel de Oliveira Maciel.