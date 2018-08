A Justiça gaúcha determinou que agências de turismo indenizem amigas hospedadas em hotéis diferentes durante uma viagem ao Peru

Magistrados da 2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul confirmaram a condenação de três agências de turismo que deverão indenizar solidariamente, por danos morais e materiais, um grupo de amigas por falha na prestação dos serviços em uma viagem ao Peru.

Através das empresas, as amigas adquiriram um pacote de viagem. Conforme o contrato, o plano era a estadia no mesmo hotel, além de pacotes com passeios turísticos. O pacote pago incluía transporte, hospedagem e passeios. No entanto, ao chegarem no destino, foram surpreendidas com a notícia de que uma delas ficaria em um hotel diferente, tendo que ser desembolsado R$ 1,5 mil extras para garantir a hospedagem com as outras duas amigas.

Outros agravantes decorreram de um passeio também programado, conhecido como Moray, que não foi realizado, e da perda de um city tour em razão dos problemas que enfrentaram. Por fim, as turistas disseram que as suas bagagens foram temporariamente extraviadas. Frente a todo o transtorno, ingressaram na Justiça pedindo indenizações morais e materiais.

Decisão

Na comarca de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a ação foi julgada procedente, sendo determinado o pagamento de R$ 3 mil por danos morais para a amiga, para quem a reserva do hotel foi efetuada em separado, bem como o reembolso de R$ 1,5 mil por danos materiais. Para as outras duas amigas, foi determinado o pagamento de R$ 1,5 mil por danos morais a cada uma. As agências rés recorreram da condenação.

A relatora do recurso, juíza Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, entendeu que a decisão merecia ser mantida por seus próprios fundamentos. Para a magistrada, restou comprovada, de forma suficiente, a alegação das autoras frente aos percalços da viagem, destacando o equivocado alojamento de uma das autoras em hotel diverso das demais.

“Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço (art. 14, caput da Lei nº 8.078/90), sendo cabível a restituição, pelas rés, dos valores relativos à diferença das diárias do hotel. O fato de chegarem à cidade estrangeira, vindo a tomar conhecimento de que não poderiam se hospedar no mesmo local já evidencia efetivo abalo. Encontra-se adequada a quantificação da indenização, considerando a extensão do dano sofrido, as circunstâncias de tempo, as condições financeiras das partes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, analisou a magistrada.

Assim, foram mantidos os valores da condenação. Também participaram do julgamento as magistradas Vivian Cristina Angonese Spengler e Elaine Maria Canto da Fonseca, votando no mesmo sentido.

