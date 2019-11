A Justiça gaúcha inaugura em Porto Alegre uma unidade especializada no atendimento a idosos

Nesta segunda-feira, os idosos passam a contar com um espaço especializado no Cejusc (Centro de Solução de Conflitos e Cidadania) do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Assuntos relacionados a dívidas, abandono, litígios familiares, problemas com vizinhos, violência doméstica, além de informações sobre direitos e serviços poderão ser tratados no local.

A unidade funcionará no sétimo andar do Foro Central 1, com entrada pela avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Praia de Belas. Denominada “Cejusc 60+”, a iniciativa marcará a abertura da 14ª Semana Nacional de Conciliação.

A solenidade está marcada para as 11h, também no 7° andar do Foro Central 1. Ao longo da semana, também estão previstas realização de oficinas, sessões e mutirões na unidade da capital gaúcha.

“Por meio do atendimento de conciliadores e mediadores, é possível resolver conflitos de forma pacífica, evitando ingressar com ação judicial”, ressalta o TJ-RS. O serviço inclui equipe multidisciplinar com a participação de profissionais de Psicologia e Assistência Social.

Além do atendimento das questões que podem ser conciliadas ou mediadas, os idosos poderão ser encaminhados para resolução de outras demandas, através de convênios com a Delegacia do Idoso, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e da União e Universidades.

Semana Nacional de Conciliação

A 14ª Semana Nacional de Conciliação será realizada em todo o País, até a próxima sexta-feira. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente desde 2006, pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça desde 2006), envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.

Confira a programação completa em Porto Alegre:

– 4 de novembro de 2019, às 11h: abertura da Semana Nacional de Conciliação, Inauguração das novas instalações do CEJUSC e Instalação do CEJUSC 60+;

– 5 de novembro, das 10h30min às 11h30min: Cine Diálogo – Filme “Covardia Capital” (Instituto de Defesa Coletiva);

– 6 de novembro, das 10h às 11h30min: Oficina de Apoio e Reflexão das Situações de Superendividamento;

– 4 a 8 de novembro de 2019, das 9h30min às 18h: Sessões de Conciliação Cível;

– 4 a 8 de novembro, das 13h30min às 17h30min: Mutirão Conciliação Família.