A Justiça gaúcha oferece cursos de inclusão profissional para homens e mulheres envolvidos em agressão doméstica

O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) oferece um conjunto de três diferentes cursos para homens processados por violência doméstica e mulheres vítimas desse tipo de agressão. Os participantes devem estar inseridos no âmbito dos chamados “Grupos Reflexivos” do projeto “Borboleta” – desenvolvido pelos Juizados que atendem a esse tipo de caso em Porto Alegre.

A iniciativa, que também contempla apenados em regime de liberdade condicional atendidos pelo programa “Voltar a Confiar”, prevê aulas preparatórias de garçom, manicure e pedicure, além de informática básica. O objetivo é a reinserção social e a inclusão no mercado de trabalho, apostando no potencial do trabalho como elemento de recuperação do indivíduo.

As atividades serão ministradas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), de forma gratuita, com valores bancados por recursos procedentes de penas de prestação pecuniária. Além disso, os participantes contam com o fornecimento de passagens no transporte coletivo, a fim de estimular a frequência dos alunos. No curso de manicure e pedicure, também é oferecido o material necessário às aulas.

Para o projeto “Borboleta”, as vagas já estão preenchidas. Já para quem está em liberdade condicional, ainda há disponibilidade. As inscrições prosseguem até o dia 9 de agosto (sexta-feira da semana que vem), das 13h às 18h, no Cartório da Vepma (Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas). A unidade está localizada na rua Márcio Veras Vidor nº 10 (sala 201), dentro do Foro Central 1 da capital gaúcha.

De acordo com o site oficial do TJ-RS, essa iniciativa de perfil profissionalizante faz parte das ações planejadas pelo programa “Voltar a Confiar”, coordenado pelo juiz Luciano André Losekann (Vepma), e do projeto “Borboleta”, desenvolvido nos Juizados de Violência Doméstica de Porto Alegre, sob coordenação da juíza Madgéli Frantz Machado.

Técnicas no Serviço de Garçom

– Escolaridade mínima: Ensino Fundamental em andamento;

– Número de vagas: 10;

– Previsão de início: 26 de agosto;

– Frequência: segunda a quinta-feira;

– Turno: Noite (18h às 22h);

– Carga horária: 80 horas;

Informática Fundamental

– Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

– Número de vagas: 15;

– Previsão de início: 20 de agosto;

– Frequência: terças e quintas-feiras;

– Turno: Noite (18h às 22h);

– Carga horária: 60 horas.

Técnicas básicas de manicure

– Escolaridade: Ensino Fundamental em andamento;

– Número de vagas: 5;

– Previsão de início: 19 de agosto;

– Frequência: terças e quintas-feiras;

– Turno: Tarde (14h às 17h);

– Carga horária: 80 horas.

(Marcello Campos)

