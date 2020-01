Rio Grande do Sul Justiça suspende a posse da primeira mulher eleita presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho

13 de janeiro de 2020

Liminar considerou que houve quebra de regulamento após empate entre Elenir (E) e Gilda (Foto: Divulgação/MTG)

Uma liminar concedida pela Justiça suspendeu, no domingo (12), o resultado da eleição para a presidência do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), que tornaria Elenir Winck, de Panambi, a primeira mulher a comandar a entidade. A decisão acolheu um recurso apresentado por uma concorrente de de Passo Fundo, alegando quebra de regulamento.

Autora da ação, Gilda Galeazzi recebeu 530 votos – mesmo desempenho de sua amiga Elenir, declarada vencedora para a gestão em 2020 – e, inconformada, questionou o desfecho do pleito, realizado no sábado (11), durante o 68º Congresso Tradicionalista, em Lajeado (Vale do Taquari). Motivo: em caso de empate numérico, o regimento interno do MTG determina que o primeiro colocado seja o mais idoso – Gilda tem 65 anos e Elenir, 62.

A regra, porém, não foi seguida pela comissão eleitoral do MTG, que congrega 1.532 CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) e 630 piquetes em todo o Estado. Alegação: os concorrentes disputam o cargo por meio de chapas, e a análise das idades de todas as nominatas mostrou que entre o grupo de Elenir havia um conselheiro (suplente) mais velho, de 78 anos.

Indefinição

Em seu parecer sobre a ação, a juíza de Direito Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti, plantonista da comarca de Lajeado, corroborou o protesto da segunda colocada: “O regulamento é claro que, em caso de empate, será eleita a chapa que tiver o candidato mais idoso. A interpretação dada pela comissão que buscou declarar vencedora chapa em um suplente é a pessoa mais idosa de todos os que concorriam na eleição é uma questão interpretativa e passível de análise mais aprofundada”.

A magistrada concedeu, então, uma antecipação de tutela para determinar a suspensão da eleição e impedir que Elenir assumisse o cargo, em cerimônia prevista originalmente para o final da manhã de domingo.

(Marcello Campos)

