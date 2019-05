A Justiça negou o pedido de compensação de perdas salariais com base na URV para um funcionário da prefeitura de Porto Alegre

Durante sessão do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul na tarde dessa quarta-feira, a vice-presidente da Corte, representando o STJ (Superior Tribunal de Justiça), reverteu uma decisão de segunda instância que mandava a prefeitura de Porto Alegre pagar a alegada diferença salarial a um servidor municipal. Não cabe mais recurso.

Essa decisão teve deve estancar o ajuizamento de ações reivindicando o pagamento de diferenças salariais em função da conversão dos vencimentos para URV (Unidade Real de Valor) durante a implantação do Plano Real no Brasil, em 1994, durante o governo do então presidente da República Itamar Franco.

Esse mesmo tipo de solicitação consta em cerca de 2 mil processos que tramitam na PGM (Procuradoria-Geral do Município). Ao menos a metade das ações já foram julgadas improcedente e cerca de dez tiveram o pedido atendido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que motivou a PGM a ingressar com reclamação junto à Câmara de Função Delegada do STJ.

“Desde 2016, o Judiciário tem decidido majoritariamente pela improcedência das ações”, relatou a chefe da Procuradoria de Pessoal Estatutário da PGM, Clarissa Bohrer. “Conseguimos comprovar que não houve prejuízo aos servidores por conta da conversão para URV, porém um entendimento divergente nos motivou a ingressar com a contestação.”

Ainda segundo ela, trata-se de uma inovação no âmbito no Município de Porto Alegre. Clarrisa também prevê que a decisão favorável à administração pública deve servir de precedente para os demais processos. Também atuaram na ação o procurador Hélio Fagundes Medeiros e a ECCJ (Equipe de Cálculos Judiciais), vinculada à Controladoria-Geral do Município e Secretaria Municipal Transparência e Controladoria.

Risco

De acordo com dados da ECCJ, um eventual juízo de procedência em ações de tal natureza teria potencial de dobrar o valor da folha de pagamento, que passaria a comprometer 85,70% da receita corrente líquida. O dano às finanças públicas do Município poderia chegar a R$ 150 bilhões, considerando-se o número total de servidores ativos, inativos e pensionistas.

Histórico

A conversão monetária no âmbito de Porto Alegre foi realizada a partir da Lei Municipal 7.428/1994. Combinada o Decreto 11.005/1994, a lei municipal fixou em 115,74% o IRV (Índice de Reajuste de Vencimentos) aplicado desde 1º de março daquele ano sobre os valores recebidos na antiga moeda, o cruzeiro.

Passadas mais de duas décadas da edição das leis municipais, tem ocorrido um ajuizamento massivo de ações contra a Administração Direta (70% dos processos) e autarquias, nas quais os autores postulam a conversão da URV conforme as normas estabelecidas para a Administração Pública Federal quando da edição do Plano Real, ignorando toda a legislação municipal aplicável à espécie.

(Marcello Campos)

