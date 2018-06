A Justiça negou o pedido do presidenciável Ciro Gomes para suspender uma indenização por ofensas ao senador Fernando Collor

O ministro Marco Buzzi, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou o pedido do ex-governador do Ceará Ciro Gomes para que fossem suspensos os efeitos de decisão que o condenou a indenizar o senador e ex-presidente Fernando Collor (PTC-AL), por ofensas proferidas há quase 20 anos. O pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto pretendia impedir o cumprimento da ação até o julgamento de um recurso à Corte.

A condenação, inicialmente de R$ 100 mil a título de danos morais, foi reduzida para R$ 60 mil pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ao requerer a execução provisória da condenação, porém, Collor pediu o depósito de R$ 301 mil, contando os juros moratórios desde os fatos.

Conforme o ministro Marco Buzzi, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios nas indenizações por dano moral extracontratual é a data do evento danoso, à luz da Súmula 54.

Entenda

Em meados de 1999, ao comentar a campanha presidencial de 1989, Ciro Gomes teria dito aos jornais algumas qualificações ofensivas que, segundo ele, deveriam ter sido usadas pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva contra o seu opositor Fernando Collor para revidar acusações pessoais. Na primeira e segunda instâncias, a Justiça entendeu que as declarações causaram danos morais.

Como o TJ-SP não admitiu a subida de seu recurso especial à instância superior, Ciro interpôs um agravo para tentar fazer com que o apelo seja recebido e julgado pelo STJ. Ao mesmo tempo, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Pressupostos

Na avaliação do ministro do STJ Marco Buzzi, relator do caso, o ex-governador do Ceará não demonstrou na petição os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo.

“A concessão da tutela cautelar, para atribuição de efeito suspensivo a recurso inadmitido na origem, é excepcional e pressupõe a aferição da existência de decisão teratológica ou manifestamente contrária à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, somada à demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, bem assim do perigo da demora”, disse ele na decisão.

Buzzi afirmou não haver perigo na demora no caso analisado, já que não foi apontado nos autos nenhum ato concreto de determinação de expropriação de bens do executado, somente a notícia do cumprimento provisório da sentença. O magistrado lembrou que Ciro Gomes também não demonstrou na petição que a eventual constrição de bens representaria risco à sua subsistência.

Em suas alegações, o ex-governador, ex-ministro e agora presidenciável do PDT afirmou que não existiria dano moral a ser indenizado no caso, já que teria atuado dentro do exercício do direito de crítica ao adversário político, algo inerente ao processo eleitoral.

