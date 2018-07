A Justiça suspendeu os direitos políticos do ex-governador do Rio Anthony Garotinho por oito anos

O pré-candidato do PRP ao governo do Estado do Rio, Anthony Garotinho, foi condenado pela Justiça a perda de seus direitos políticos por oito anos em uma ação de 2008 por improbidade administrativa. O processo é referente a suposto desvio de R$ 234,4 milhões da secretaria de Saúde do Rio, entre 2005 e 2006, quando a mulher de Garotinho, Rosinha Matheus, era governadora do Estado.

Na ocasião, Garotinho era pré-candidato a presidência da República e chegou a fazer uma greve de fome em protesto contra as investigações do Ministério Público, que identificaram doações eleitorais de empresas de fachada que seriam abastecidas por supostos desvios na Saúde do Estado. As investigações levaram mais de 30 pessoas ao banco dos réus. A Justiça decidiu desmembrar o caso em vários processos. A decisão recente se refere apenas ao processo do ex-governador

Além da perda dos direitos políticos por oito anos, ele foi condenado a pagar R$ 234 milhões ao Estado, mais multa de R$ 500 mil por danos morais. A decisão foi proferida em 8 de maio, a cerca de três meses para a convenção do PRP que definirá o nome de Garotinho na disputa pelo governo do Estado do Rio, a ser realizada em 5 de agosto.

O Tribunal de Justiça do Rio informou que o processo corre em segredo de Justiça e não passou maiores detalhes. A decisão foi noticiada na quinta-feira (26) pelo jornal “O Globo”. O jornal “Folha de S.Paulo” confirmou o teor do acórdão dos desembargadores da 15ª Câmara Cível do Rio. Segundo a decisão, Garotinho teve cassado seus direitos políticos até 2026. Cabe recurso.

Em nota, o ex-governador nega que não poderá participar das eleições deste ano, já que a Lei da Ficha Limpa condena a ficarem inelegíveis aqueles que tiverem algum enriquecimento ilícito, algo que, segundo Garotinho, não ficou provado na ação. Ele alega que a decisão dos magistrados é “mais um capítulo da

tentativa de prejudicar minha candidatura e me retirar da disputa ao governo estadual no ‘tapetão'”.

Segundo Garotinho, houve excessos no curso do processo. Ele afirma que foram negadas perícias solicitadas pela sua defesa e diz ainda que neste momento específico estaria sem advogado constituído no processo. Ele critica que o processo andou justamente às vésperas do período eleitoral.

Segundo Garotinho, a “condenação injusta” não implica inelegibilidade. “A Lei da Ficha Limpa é claríssima ao prever que somente ficam inelegíveis os candidatos que tenham sido condenados por órgão colegiado em razão de enriquecimento ilícito, o que não é e nunca foi o meu caso”, disse.

O ex-governador afirma ainda que a condenação por improbidade só pode gerar efeitos após esgotados todos os recursos. “E tenham certeza que irei recorrer até a última instância para provar que se trata de mais uma injustiça”, afirmou.

