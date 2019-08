A Juventus oferece Dybala e mais 450 milhões de reais por Neymar

A Juventus entrou na briga para contratar o atacante brasileiro Neymar. De acordo com o jornal As, da Espanha, o clube italiano ofereceu o meia argentino Dybala mais cerca de 100 milhões de euros (R$ 448 milhões) ao PSG (Paris Saint-Germain).

O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, está diretamente em contato com o diretor técnico do PSG, Leonardo. O clube italiano ofereceu a Neymar o mesmo salário que ele recebe na França: 37 milhões de euros (R$ 166 milhões) por temporada.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, o Real Madrid não está mais na briga porque Leonardo pediu altas cifras por Neymar. O Barcelona também teria desistido das tratativas.

A Juventus já gastou 188 milhões de euros (R$ 843 milhões) nesta janela de transferências. O clube investiu em De Ligt (85 milhões de euros), Danilo (37 milhões de euros), Cristian Romero (26 milhões de euros), Luca Pellegrini (22 milhões de euros) e Demiral (18 milhões de euros).

Para contratar Neymar, a Juventus está disposta a vender três jogadores: Mandzukic, Rugani e Matuidi. Além deles, Higuain também pode deixar o clube caso o atacante brasileiro seja contratado.

Neymar não vem sendo relacionado para as partidas do PSG. Na última semana, representantes do Barcelona passaram dois dias em Paris para reuniões com o clube francês, mas a negociação não avançou. Mesmo sem atuar, o atacante foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira em setembro.

Seleção

A lista de jogadores da Seleção Brasileira para a próxima rodada de amistosos, contra Colômbia e Peru, no início do próximo mês, foi anunciada pelo técnico Tite na sexta-feira (16).

Com alguns problemas, como a suspensão de Gabriel Jesus e a lesão de Alisson, e diante do processo de renovação que se faz presente desde o fim da Copa do Mundo da Rússia, a relação divulgada por Tite tem algumas novidades. A começar pela posição de goleiro, em que Ivan, da Ponte Preta, e Weverton, do Palmeiras, foram convocados ao lado de Ederson, do Manchester City.

Ivan, de 22 anos, a propósito, é um dos três presentes na lista que jamais vestiram a camisa da Seleção principal. Além dele, receberam a primeira chance o atacante Bruno Henrique, de 28 anos, do Flamengo, e o zagueiro Samir, de 24 anos, da Udinese.

Uma das dúvidas que antecederam o anúncio era com relação à presença de Neymar, mas Tite confirmou a convocação do atacante que está recuperado de uma lesão e não entra em campo em uma partida oficial desde o dia 6 de junho, quando a Seleção venceu o Catar em amistoso em Brasília.

