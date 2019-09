À la garçom e artilheiro: titular, Luan reassume protagonismo no Grêmio

*Valéria Possamai

Com o nome ovacionado a cada saída do banco, Luan deixou a condição de reserva para retomar a titularidade no Grêmio, após a lesão do companheiro Jean Pyerre. Se o meio-campista já contava com o apoio do grupo e dos torcedores para recuperar as boas atuações, a cada partida as estatísticas também comprovam a retomada de protagonismo do camisa 7.

Na goleada sobre o Avaí, nesta quinta-feira, foi dos pés de Luan que surgiu o segundo gol do time. Em cobrança de escanteio, o jogador colocou a bola na cabeça de David Braz, que ganhou no alto e desviou para o fundo das redes.

O 3 a 0 também veio com o camisa 7, que desta vez utilizou a individualidade para ajudar o time. Depois do passe de Tardelli na frente da área, Luan girou e colocou a bola no canto, sem chances para o goleiro Vladimir.

Para consolidar a noite à lá garçom, o rei de América deu passe para o primeiro gol de Luciano com a camisa tricolor, e o quarto no jogo, contra o Avaí.

Com o gol e as duas assistências, Luan chegou aos 9 gols no ano ficando na vice-artilharia. O mesmo número se repete no quesito assistências, onde o meio-campista é o líder do quesito no elenco. Além das 9 assistências, são 18 participações diretas em gol.

Números de Luan pelo Grêmio em 2019

31 Jogos (1834 Minutos)

15 Vitórias

11 Empates

5 Derrotas

60% Aproveitamento

Leia mais: O Grêmio goleou o Avaí por 6 a 1 e conquistou a sua quarta vitória seguida no Brasileirão

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: