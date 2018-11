A liberação do tráfego na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, foi antecipada em mais de 24h

O trecho da Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, que estava bloqueado para a desmontagem da estrutura do Heineken F1 Experience foi liberado antecipadamente no início da tarde desta segunda-feira (12). O tráfego nos dois sentidos da avenida Presidente João Goulart, com acesso à Loureiro da Silva, foi normalizado por volta das 10h.

Por volta das 11h30min, o trecho da Edvaldo Pereira Paiva entre a rótula da Cuias e a rótula da Loureiro da Silva, sentido bairro/Centro, foi aberto para circulação. O sentido oposto, em direção ao bairro, teve sua liberação por volta das 15h, o que garantiu o desbloqueio antecipado em mais de 24h. A previsão inicial era normalizar o tráfego nas vias somente na noite desta terça-feira (13).

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) destaca o auxílio da população, que buscou acessar o local, no dia do evento, por modais alternativos e não por meio de veículos particulares. “Agradecemos aos porto-alegrenses, que deixaram o carro em casa e foram até o evento conforme a nossa orientação. Devido a essa consciência, não houve impacto significativo na mobilidade da região durante esse sábado, mesmo com grande público na orla. Avaliamos como positiva as alternativas que foram executadas”, afirmou o gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires.

Heineken F1 Experience

No sábado, 10, cerca de 70 mil pessoas passaram pela Orla Moacyr Scliar para assistir ao evento, segundo estimativa da EPTC e a organização. O ronco do motor do carro da Willians Racing, pilotado por Rubens Barrichello, tomou conta do mais novo cartão-postal dos porto-alegrenses em um dia perfeito de sol e muito calor. Outra grande atração foi a presença do ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 (1969, 1971, 1973), Sir Jackie Stewart.

Atrações

O ex-piloto Rubens Barichello deu três voltas na pista de 600 metros, montada do Gasômetro em direção ao Centro Histórico. Simpático, Rubinho interagiu com o público e arrancou aplausos. Emocionado, agradeceu pelo carinho. “Estou muito feliz em estar aqui”, disse.

Performances de drifting (manobras em alta velocidade), da equipe Drift Meet Team, shows de motos acrobáticas do Força e Ação e o desfile da Heineken Parade foram as atrações durante os 45 minutos entre uma entrada e outra de Rubinho na pista. O grande show artístico do dia ficou por conta do duo de DJs e produtores brasileiros André Laudz e Zegon, conhecidos como Tropkillaz, que encerraram a festa.

