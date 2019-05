A Linha Turismo de Porto Alegre promove neste sábado mais uma edição do evento “Tour Cervejeiro”

Neste sábado, a partir das 14h, o Escritório de Turismo da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE). de Porto Alegre realiza o 14º “Tour Cervejeiro”. O roteiro faz parte da programação especial do serviço Linha Turismo e, nesta edição, percorrerá as empresas Babel, Al Capone e DNA Beer.

Um especialista no assunto guiará os participantes nas visitas, detalhando processos da produção, com direito a degustação da bebida e de petiscos. Também é possível adquirir produtos oferecidos pelos empreendimentos. Os ingressos custam R$ 80 (R$ 30 pelo transporte e R$ 50 por quatro degustações em copo de 300ml) ou R$ 90 (com oito degustações).

Os bilhetes do Linha Turismo podem ser adquiridos no Terminal da Travessa do Carmo nº 84 (bairro Cidade Baixa). Já o valor referente à degustação é pago diretamente no momento do embarque, no Largo Zumbi dos Palmares (antigo Largo da Epatur).

A compra pode ser efetuada em dinheiro e também com cartões de débito ou crédito. O retorno está previsto para as 17h (horário aproximado). Mais informações pelo telefone (51) 3289-6765 e no e-mail reservas@turismo.prefpoa.com.br.

Atividade intensa

A cervejarias visitadas estão localizadas no bairro Anchieta (Babel e DNA Beer) e Navegantes (Al Capone), todas na Zona Norte da cidade. De acordo com representantes do segmento, o Anchieta é “o bairro mais cervejeiro do Brasil”.

“Para quem ainda não conhece, é na Zona Norte de Porto Alegre, bem pertinho do Aeroporto, que a alquimia acontece”, ressalta a página do “Tour Cervejeiro” no Facebook. “São 11 cervejarias artesanais que produzem juntas mais de 150 mil litros de cerveja por mês e somam prêmios nacionais e internacionais a cada ano.”

Alteração

Os roteiros do Linha Turismo Centro Histórico serão alterados neste domingo, em virtude da 21ª Corrida do Diabetes e da previsão de uma manifestação política por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, os eventos deverão interferir no itinerário do “city tour” até o bairro Moinhos de Vento, nas imediações do Parcão.

Além disso, o ponto de parada do Parque da Redenção será alterado para a rua Paulo Gama, nas proximidades do Museu da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O percurso do ônibus especial passará por bloqueios e desvios de trânsito.

As alterações começam na noite deste sábado e seguem até o encerramento da prova, previsto para as 13h. Para mais informações, há o já mencionado telefone 3289-6765 e a página do serviço no Facebook.

(Marcello Campos)

