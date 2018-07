A lista da revista Forbes tem duas mulheres entre as celebridades mais bem pagas do mundo

A revista Forbes divulgou na segunda-feira (16) a lista anual das cem celebridades mais bem pagas do mundo, levando em conta salários, além de trabalhos publicitários e outros negócios. Dentre os dez primeiros há somente duas mulheres: Kylie Jenner e Judy Sheindlin. Além delas, outras 12 celebridades femininas integram a lista.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A soma do montante arrecadado pelas personalidades foi de US$ 6,3 bilhões (R$ 24,3 bilhões), segundo o ranking elaborado pela publicação. O valor representa uma alta de 22% em relação à lista do ano anterior.

Em primeiro lugar aparece o boxeador Floyd Mayweather, que faturou cerca de US$ 285 milhões (R$ 1,1 bilhão) nos últimos 12 meses, em parte, devido à luta contra o irlandês Conor McGregor no ano passado. Chamada de a “luta do século”, o combate terminou com nocaute técnico de Mayweather no décimo assalto.

O ator George Clooney aparece em segundo lugar, tendo recebido uma fortuna de US$ 239 milhões (R$ 921,9 milhões) gerada pela venda de sua marca de tequila, a Casamigos, para a empresa de bebidas Diageo.

Já Kylie Jenner, 20, é a mulher na posição mais alta na lista, em terceiro lugar. O montante de US$ 166 milhões (R$ 640 milhões) arrecadado no último ano advém de campanhas milionárias de publicidade e do lucro obtido com sua marca de maquiagem, a Kylie Cosmetics.

Judy Sheindlin, que aparece na quarta posição, é uma advogada e juíza americana que se tornou apresentadora do programa Judge Judy (CBS), que está na 22ª temporada. Desde 2012 seu salário de apresentadora é de US$ 47 milhões por ano (R$ 181 milhões). Nos últimos 12 meses, ela ganhou US$ 147 milhões (cerca de R$ 567 milhões).

Depois delas, a cantora Katy Perry aparece em 19º lugar seguida por Taylor Swift, em 21º. Irmã mais velha de Kylie Jenner, Kim Kardashian West aparece em 30º lugar, cinco posições à frente de Beyoncé. A autora de “Harry Potter, J.K. Rowling, ocupa a 42ª posição.

Pink (45º), Lady Gaga (49º), Jennifer Lopez (53º), Sofía Vergara (68º), Scarlett Johansson (76º), Kris Jenner e Rihanna, ambas em 84º lugar são outras personalidades que aparecem no ranking da Forbes. Em 2017, foram 15 mulheres entre as celebridades mais bem pagas. Nomes como Celine Dion e Dolly Parton, que estavam na lista no ano passado, ficaram de fora em 2018.

O único brasileiro a entrar para a lista foi Neymar. Ele aparece em 13° lugar com um faturamento de US$ 90 milhões (R$ 347 milhões). Entre jogadores de futebol mais bem pagos, o camisa 10 da seleção brasileira ficou atrás apenas do argentino Lionel Messi, em oitavo, e do português Cristiano Ronaldo, em décimo.

