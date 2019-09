A lista de credores da empreiteira Odebrecht tem 32 escritórios de advocacia

Em recuperação judicial, a holding Odebrecht S.A tem na lista de credores 32 escritórios de advocacia com R$ 24 milhões a receber. Advogados que atuaram para a empresa e para alguns dos 77 colaboradores da chamada “delação do fim do mundo” confirmaram ao O Globo que estão à míngua.

As cifras se referem ao que não foi pago até junho. Os valores ainda devem ser atualizados até setembro pelo administrador judicial Álvarez e Marsal.

A empresa controla a OEC (Odebrecht Engenharia e Construção), que não está em recuperação judicial, e ostentou por anos o título de maior do país, mas viu seus negócios ruírem após a Operação Lava-Jato revelar o esquema de corrupção montado por executivos do grupo. A solução veio em junho, quando apresentou à Justiça paulista o plano de recuperação judicial. A dívida total do grupo soma R$ 98, 5 bilhões.

Na proposta, a Odebrecht não pretende rever as multas que se propôs a pagar nos acordos firmados com autoridades brasileiras e estrangeiras. Somente no Brasil, o volume é de R$ 6,8 bilhões, que deve ser pago em 22 anos.

A empresa informou, por meio de nota, que “conforme prevê a legislação, as dívidas da Odebrecht S.A. relacionadas no pedido de recuperação judicial serão pagas após a aprovação do respectivo Plano, nos termos por ele definidos”.

Criminalistas, que aceitaram falar sob condição de anonimato, dizem que os casos são trabalhosos e dispendiosos e não descartam deixar os clientes, conforme já havia informado a revista Crusoé. Alguns chegam a citar atrasos de honorários de mais de três meses.

“São ações e investigações que tem novos desdobramentos diários na Justiça e na imprensa. Em alguns casos, o acompanhamento é feito por três ou mais advogados. Porque a tramitação ocorre em vários estados e instâncias da Justiça. E com frequência há despesas com viagens e hotéis para acompanhamento de depoimentos de colaboradores”, afirma um criminalista experiente, que pediu para não ser identificado.

Outro defensor acrescenta ainda que muitos colaboradores têm dificuldades de arcar com os pagamentos em razão de bloqueios ou pelo fato terem perdido bens ao celebrarem os acordos com a Lava-Jato.

Segundo o colunista de Época Guilherme Amado, a Odebrecht trocou seu diretor jurídico recentemente. Quem assumiu o posto foi Rogério Bautista. Ele foi responsável jurídico da Odebrecht Energia e também passou pela Braskem.

No mês passado, o ex-vice-presidente jurídico da empresa, Mauricio Ferro, acabou preso na 63ª fase da Operação Lava-Jato em agosto. Ele é um dos poucos executivos do alto escalão que não fez delação premiada.

