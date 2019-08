A livre circulação de pessoas permite aos cidadãos da União Europeia viajar e viver livremente em qualquer país-membro. O Reino Unido pode interromper este fluxo

O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta segunda-feira (19), que cessará de imediato a livre circulação de pessoas, em caso de um Brexit sem acordo no dia 31 de outubro, endurecendo a posição do Executivo anterior. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

A ex-primeira-ministra Theresa May, substituída por Johnson em 24 de julho, previa um período de transição de dois anos – com ou sem acordo com a UE (União Europeia) – para permitir que os cidadãos europeus continuassem viajando, trabalhando e estudando no Reino Unido sem necessidade de novos trâmites.

“A livre circulação como existe atualmente acabará em 31 de outubro, quando o Reino Unido abandonar a UE”, indicou uma porta-voz de Downing Street. “Por exemplo, reintroduziremos imediatamente regras mais rígidas em termos de criminalidade para as pessoas que entrarem no Reino Unido”, acrescentou.

A mesma fonte reiterou que o governo conservador deseja implantar um sistema de pontos similares ao usado pela Austrália para controlar a imigração.

A associação The3million, que defende os interesses de 3,6 milhões de cidadãos europeus residentes no Reino Unido, reagiu ao anúncio, afirmando no Twitter que a decisão “é irresponsável e abre a porta para uma discriminação generalizada”.

Questionado sobre este assunto, Johnson afirmou hoje que sob seu governo, o país não será “em absoluto hostil à imigração” e acrescentou que estará “democraticamente controlado”.

No início de agosto, o primeiro-ministro anunciou um projeto acelerado de entrega de vistos para atrair “os melhores cérebros” e permitir que o Reino Unido “permaneça uma superpotência científica” depois do Brexit.

Ele também prometeu proteger os direitos dos cidadãos europeus instalados no Reino Unido, mesmo no caso de um Brexit sem acordo.

A livre circulação de pessoas permite aos cidadãos da UE viajar e viver livremente em qualquer país-membro. É uma das quatro liberdades fundamentais do mercado único, juntamente com a livre circulação de capitais, bens e serviços.

Irlandas e Escócia

A ameaça do Reino Unido de deixar a União Europeia sem um acordo, repetida diversas vezes nos últimos dias pelo premiê Boris Johnson, reavivou recentemente o desejo de unificação da Irlanda e Irlanda do Norte e pode ameaçar o processo de paz que pôs fim a três décadas de guerra entre os dois países e deixou ao menos 3.600 mortos. As declarações também atiçaram o desejo de independência da Escócia.

Johnson esteve no final de julho na Irlanda do Norte, após visitar a Escócia e o País de Gales, com o objetivo de apresentar seus planos para o Brexit e tentar angariar apoio dos países para endurecer as negociações com a União Europeia. O premiê se encontrou com os principais partidos da região para tratar do assunto.

A presidente do principal partido nacionalista irlandês, o Sinn Fein, fez um alerta ao premiê: convocará um referendo sobre a reunificação das duas Irlandas se o país deixar a União Europeia sem um acordo.

Deixe seu comentário: