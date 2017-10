A madrasta da menina Isabela Nardoni deixou o presídio pela primeira vez e informou à Justiça que vai passar o feriado do Dia das Crianças com os dois filhos. Suzane von Richthofen também saiu

Beneficiadas pela saída temporária de Dia das Crianças, as presas Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002, e Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni, deixaram a prisão, em Tremembé (SP), na manhã desta quarta-feira (11).

Elas tiveram a saída autorizada na terça-feira (10) pela Justiça. Ambas cumprem pena no regime semiaberto na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier (‘P1 feminina’) e têm direito a cinco saídas no ano. Além do Dia das Crianças, elas podem sair na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e no período entre Natal e Ano Novo.

Elas, que foram flagradas pela reportagem da TV Vanguarda, saíram por volta das 8h e devem retornar até as 17h da próxima segunda (16).

Para sair, ambas informaram à VEC (Vara de Execuções Criminais) o endereço onde irão permanecer e também deverão seguir regras. Elas têm restrições de horário e não podem estar na rua após as 22h, por exemplo.

Esta foi a primeira vez que Anna Carolina Jabotá, cumprindo pena no regime semiaberto desde julho, teve direito à “saidinha”. Ela está presa em Tremembé desde 2008. A detenta, que não deu entrevista, partiu em uma SUV acompanhada por uma mulher não identificada.

Mãe de duas crianças, de 10 e 12 anos, ela deve passar o período com eles. O advogado de Anna Carolina, Roberto Podval, disse que não iria comentar a saída da cliente.

Suzane está no semiaberto desde 2015 e saiu da prisão pela primeira vez em abril do ano seguinte, no feriado de Páscoa.

A detenta tem um namorado que foi buscá-la na penitenciária nesta quarta. Eles costumam ir para Angatuba (SP), onde ele mora. Ela também não deu entrevista.

Regime aberto

Anna Jatobá conquistou há pouco o regime semiaberto. Já Suzane pleiteia a ida para o regime aberto, e o o Ministério Público pediu um novo exame criminológico da detenta Suzane von Richthofen antes de dar um parecer sobre o pedido dela para ir ao regime aberto.

Suzane, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, pediu em junho à Justiça para terminar de cumprir a pena em liberdade.

O exame é realizado por um psiquiatra, psicólogo ou assistente social do sistema prisional nomeado pela Justiça. O objetivo é ajudar o MP a identificar se Suzane tem condições de terminar de cumprir a pena em liberdade. O último exame criminológico dela é de 2014, quando a detenta pediu para ir do regime fechado para o semiaberto. O exame foi desconsiderado pela Justiça na análise do pedido.

O MP quer que o exame seja realizado por um profissional que não atue na penitenciária em que ela está, para garantir a imparcialidade do resultado. A realização do exame não é obrigatória para anteceder uma decisão de progressão de regime, como é o caso de Suzane. No entanto, a medida pode ser aplicada se a Justiça entender necessário.

O pedido foi encaminhado pela promotoria à Justiça nesta semana. Não há prazo para que seja julgado. A Justiça pode atender o Ministério Público e solicitar o exame ou pode julgar o pedido de Suzane, mesmo sem o exame, e decidir pela ida ou não dela para o regime aberto. Suzane já cumpriu o tempo mínimo de pena previsto em lei para a concessão do regime aberto – um sexto da pena. A Defensoria Pública, que representa a detenta, aponta que, além de ter cumprido esse tempo, ela tem bom comportamento e poderá, em liberdade, contar com uma vaga de emprego de costureira em uma confecção em Angatuba – cidade onde vive o namorado da presa. No regime aberto, ela poderá deixar a prisão para viver em liberdade

Comparsas

Alexandre Nardoni, pai da menina Isabella, segue cumprindo pena no regime fechado em um presídio em Tremembé. Ele terá direito a pedir a progressão de regime em julho de 2019, quando tiver cumprido 2/5 da pena.