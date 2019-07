A mãe da blogueira que se suicidou se pronuncia: “Ela falou que ia se matar, mas não acreditei”

Elizabeth Araújo, mãe de Alinne Araújo, blogueira que se suicidou na segunda-feira (15) após ser abandonada no altar e casar consigo mesma, contou que a filha, que tinha 24 anos e sofria de depressão e ansiedade, “era uma caixinha de surpresas”. “Ela queria muito ajudar as pessoas. Ela dizia: ‘mãe, peraí que estou ajudando alguém que está querendo se matar'”, disse ela. As informações são da revista Quem.

Elizabeth lembrou como foi o dia em que Orlando Costa, o ex-noivo, desistiu de se casar com a filha. “Ela começou a ligar para ele e ele não atendia. Ligou e falou: ‘sogro, o Orlando sumiu’. Ela pegou o carro e foi atrás dele na casa dele no Méier. Chegou lá e disseram para ela: ‘você pode revistar a casa para procurar ele’. Na volta ela recebeu a mensagem dele dizendo que não ia casar. Ela tentou se jogar na estrada, foi pesado demais! Ela era uma caixinha de surpresas. Quando ela aceitou casar com ela mesma, eu falei: ‘esse resultado vai vir depois'”, afirmou.

Elizabeth contou que ficou o tempo inteiro com Alinne depois que ela decidiu casar consigo mesma. “Não fui trabalhar, fiquei de olho nela depois do casamento. Eu tinha tomado um remédio e estava deitada de um lado e ela do outro. Ela esperou o momento que cochilei e se jogou da janela. A menina que trabalhava com ela viu e tentou segurar pela blusa, mas não conseguiu”, recordou.

Elizabeth contou que ela estava empolgada com as ligações da imprensa depois de se casar sozinha. “Ela ficou falando com a imprensa, todo mundo estava procurando ela e ela falou: ‘mãe, eu estou ficando famosa'”, afirmou, acrescentando que, ao mesmo tempo, depois do casamento, Alinne disse que ia dar fim à própria vida. “Ela falou comigo que ia se matar, mas não acreditei. Ela falou: ‘mãe, meu mundo acabou!'”.

Depressão e ansiedade

Saionara Araújo, tia da jovem, falou que a sobrinha tinha o diagnóstico de depressão e ansiedade. “Ela se tratava, tinha todo o amparo para a doença mental. A doença surgiu no início da adolescência. Ela já tentou se matar outra vez, tomou remédios e precisou fazer lavagem”, explicou. “Ela tinha terminado o curso de Departamento Pessoal e estava fazendo psicologia. Dizia: ‘tia, preciso entender a mente humana para me ajudar e ajudar as pessoas que precisam'”, acrescentou.

Saionara lembrou que o perfil ‘sejjesincera’ foi criado por Alinne para ajudar quem também sofria de depressão e ansiedade. “Ela falava: ‘tia, as pessoas querem tirar foto comigo na rua e estão pedindo autógrafo’”. Quando ela fez o blog, ela disse que fez como sejjesincera para chamar atenção e para ser diferente porque ela era diferente. “Ela falava: ‘a mente de vocês não é igual à minha’. Foi o que motivou sempre essa questão da rede social’”, disse.

Saionara contou que, antes de ser abandonada no altar, ela e Orlando já moravam juntos. “Eles moravam juntos há nove meses. Ele saiu para buscar o terno e as alianças e pagar a filmagem. Ela falou: ‘o Orlando sumiu e não pagou a filmagem’. Eu disse: ‘calma, ele deve estar na despedida de solteiro’. E ela falou: ‘tia, ele sumiu’. Oito e pouco da noite ele mandou mensagem dizendo que não estava pronto para casar. No domingo fomos para a delegacia para dar o sumiço dele”, recordou.

Para Saionara, Alinne não estava preparada para o boom da rede social. “Ela tinha 26 mil seguidores até a hora do casamento. Era o sonho dela! Eu disse: ‘filha, você vai dar a volta por cima. Você tem mais de 100 mil seguidores’. Ela parecia bem. Ela me ligou toda feliz na segunda de manhã e disse: ‘a Veja me ligou, o que eu falo?’. Disse: ‘conta a verdade. Você casou consigo mesma’. A família dela é de Minas e veio toda para a cerimônia, todo mundo alugou roupa”, disse.

Saionara ainda contou que vai acabar com os perfis de Alinne. “Vou acabar com as páginas porque não tem sentido. Ela recebeu muito apoio, mas também recebeu muita crítica. Agora a gente só pede oração para que ela se encontre onde ela estiver. Deixe a Alinne em paz agora! A coisa tomou uma proporção tão grande. Ela era uma menina de 24 anos, linda, com duas faculdades, uma vida pela frente, ela precisa de paz agora. Ela era muito amada. Tem amigos, as meninas estão dilaceradas, ela tinha fãs que realmente gostavam dela. Vamos respeitar a memória dela. É muito duro perder para a depressão alguém que a gente ama”, lamentou.

