A mãe da ex-presidente Dilma Rousseff, Dilma Jane, morre aos 95 anos em Belo Horizonte

Morreu na manhã deste sábado (13) Dilma Jane Rousseff, mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT). Ela tinha 95 anos e vivia em Belo Horizonte (MG). Dilma Jane enfrentava problemas de saúde como embolia pulmonar e já havia sofrido um ataque isquêmico transitório no cérebro. A causa da sua morte, contudo, não foi divulgada. O velório e a cremação estão marcados para este domingo (14).

A ex-presidente Dilma Rousseff, que estava em Londres, na Inglaterra, retornou ao Brasil para participar do velório e enterro da mãe. Dilma Jane Coimbra Silva nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1924. Ainda na infância, mudou-se com a família para Minas Gerais.

Na juventude, em Uberaba, trabalhou como professora. Na mesma época, conheceu o advogado e imigrante búlgaro Petar Russev, cujo nome foi abrasileirado para Pedro Rousseff. Casaram-se e foram viver em Belo Horizonte, onde tiveram três filhos: Igor, Dilma Vana e Zana Lúcia – esta última morreu aos 26 anos em 1976. Ficou viúva em 1962 após a morte de Pedro Rousseff.

Após a eleição da filha para a Presidência da República, Dilma Jane mudou-se para Brasília com a irmã Arilda e passou a viver no Palácio da Alvorada. Após o impeachment da então presidente, em 2016, voltou a morar em Belo Horizonte, cidade na qual a própria Dilma Rousseff passou a viver em 2018. Amigos de Dilma Rousseff, como Manuela D’ávila e Eduardo Suplicy, e o deputado Federal pelo Ceará José Guimarães lamentaram a morte nas redes sociais.

Deboche

O jornalista Milton Neves usou suas redes sociais para debochar da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) na tarde deste sábado. A data escolhida para a postagem, o dia em que Dilma Jane, mãe da ex-presidenta morreu, gerou uma onda de críticas. “Férias fizeram bem e Dilma ressurge com incrível clareza de raciocínio. Muito bom!”, disse o jornalista, usando um vídeo de Dilma.

“Que vergonha Milton, em um momento como esse não é hora de fazer graça [que foi sem graça por sinal]. Mostrando o pior do ser humano a cada dia e pensar que já fui seu fã e te admirar por compartilhar o mesmo time”, escreveu um usuário.

“Meus pêsames à ex-presidente Dilma pelo falecimento da sua genitora e ao insensível Milton Neves pela postagem inoportuna em um momento de tanta dor para os familiares da ex-presidente”, escreveu outro internauta.

