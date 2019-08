A mãe do atirador que matou 20 pessoas no Texas telefonou à polícia duas semanas antes do tiroteio

A mãe do autor do massacre de El Paso, nos EUA, telefonou para a polícia semanas antes da tragédia, preocupada com o fato de seu filho ter um fuzil de assalto – afirmaram seus advogados em entrevista à rede CNN. As informações são da agência de notícias AFP.

Na chamada, um agente lhe disse que, conforme sua descrição da situação, seu filho de 21 anos podia portar armas legalmente, relataram os advogados da família, Chris e Jack Ayres.

Sua cliente estava preocupada com o nível de maturidade do filho e com sua falta de experiência no manejo de armas.

Na conversa, ela não revelou seu nome, nem o de seu filho. Segundo os advogados, a polícia não pediu mais detalhes.

Os advogados disseram que a consulta da mãe de Patrick foi de caráter informativo e não estava motivada por uma preocupação de que seu filho representasse uma ameaça para alguém.

“Não era um jovem de comportamento instável, explosivo, ou errático”, acrescentou Chris Ayres na mesma entrevista.

O jovem foi detido e indiciado pelos assassinatos e pode ser condenado à pena de morte, se for considerado culpado.

A estas mortes nesta cidade de maioria latina, seguiu-se um outro tiroteio horas depois, em Dayton, Ohio, com saldo de nove mortos.

Esses dois ataques reabriram o debate sobre as armas de fogo nos Estados Unidos. Depois de El Paso e Dayton, vários congressistas republicanos admitiram que podem vir a apoiar um projeto para apreender armas de pessoas consideradas perigosas.

Alvos eram mexicanos

O americano acusado de matar 22 pessoas em um hipermercado Walmart de El Paso, no Texas, disse à polícia depois de ser detido que seu alvo eram os “mexicanos”, segundo a declaração juramentada da ordem de prisão, revelada nesta sexta-feira (9).

“O acusado declarou que uma vez dentro da loja, abriu fogo usando seu AK-47, atirando em múltiplas vítimas inocentes. O acusado declarou que seu objetivo eram os mexicanos”, indicou o documento que fez a acusação do suspeito, identificado como Patrick Crusius, de 21 anos.

Segundo a imprensa, citando autoridades, antes de realizar o ataque, o jovem teria publicado um manifesto na internet denunciando uma “invasão hispânica” no Texas. No manifesto, Crusius disse que estava “defendendo” os Estados Unidos “da substituição cultural e étnica causada por uma invasão”.

El Paso faz fronteira com o município mexicano de Ciudad Juaréz e, de acordo com a agência France Presse tem uma população de 680 mil pessoas, sendo que 83% delas são de origem hispânica.

