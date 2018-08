A mãe do Doutor Bumbum deixou a cadeia no Rio após liberação da Justiça

A mãe do médico Denis Furtado, o Doutor. Bumbum, Maria de Fátima Furtado, deixou a cadeia no fim da manhã deste sábado (18). Presa junto com o filho no dia 19 de julho, ela teve a prisão temporária revogada na véspera pela juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal do Rio.

Doutor Bumbum é acusado de homicídio qualificado pela morte da bancária Lilian Calixto, que morreu no dia 15 de julho após fazer um procedimento estético com o médico. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado, o que foi aceito pela Justiça.

A magistrada seguiu pedido do Ministério Público e determinou que Maria de Fátima, Renata Cirne, namorada de Denis, e a assistente Rosilene Pereira cumpram medidas cautelares em liberdade. Elas devem comparecer mensalmente à Justiça e não podem frequentar a cobertura onde foi realizada a operação de Lilian nem se ausentar do Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Rio de Janeiro já tinha apresentado denúncia contra o Doutor Bumbum por homicídio doloso – com intenção de matar. A mãe também foi denunciada.

“Réu perigoso”

Na decisão de sexta-feira, a magistrada destaca a gravidade do caso e que o réu, em sua conduta profissional, não aparenta ter atenção com a saúde de seus clientes. Ela afirmou que a prisão preventiva é necessária para evitar que outros crimes sejam cometidos e garantir a instrução criminal. “Evidenciada está, portanto, a periculosidade do réu e a possibilidade de continuação da prática criminosa”, avaliou Viviane.

O boletim médico do Hospital Barra D’Or, em que a bancária Lilian Calixto foi socorrida horas depois do procedimento estético, informou que ela chegou ao local com falta de ar, taquicardia e pele azulada. O laudo do IML (Instituto Médico-Legal) sobre a morte de Lilian é inconclusivo, e a causa da morte ainda é indeterminada. Os médicos-legistas pediram que sejam feitos exames complementares para que haja conclusão. Além disso, eles solicitaram que a polícia peça o prontuário médico do hospital para analisar todas as possibilidades.

Mãe com registro cassado

Maria de Fátima teve o registro médico cassado em janeiro de 2015. Segundo o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio), ela cometeu série de infrações, entre elas: propaganda enganosa; permissão para que o nome circule em qualquer mídia em matérias desprovidas de rigor científico; realização de propaganda de método ou técnica que não são aceitos pela comunidade científica; promessa de bons resultados a qualquer tipo de tratamento. A mãe de Denis teria desrespeitado normas e resoluções do próprio conselho regional. Além disso, um documento pedia o indiciamento de mãe e filho pela morte de um companheiro de Maria de Fátima, em 1997.

