A mãe do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa morreu em Brasília, aos 82 anos

Morreu em Brasília nesta segunda-feira (16), aos 82 anos, a mãe do ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa. Benedita da Silva Gomes morava na Asa Sul, na área central do Distrito Federal, e deixa oito filhos.

Até as 15h, a causa da morte não tinha sido informada. O sepultamento deve ocorrer em Brasília, nesta terça-feira (17). De acordo com pessoas próximas a Joaquim Barbosa, Benedita tinha saúde frágil. Recentemente, a idosa tinha sido internada em um hospital particular de Brasília por complicações da diabetes.

Joaquim Barbosa tomou posse no STF em 2003 e se aposentou em 2014, aos 59 anos, quando ocupava a presidência da Corte. Benedita Gomes acompanhou a posse do filho na presidência e, na época, falou sobre a emoção: “vou chorar muito”. Durante a carreira na magistratura, Barbosa fez diversas referências à origem humilde em Paracatu (MG). Ele foi o primeiro de oito filhos do casal, formado por um pedreiro e uma lavadeira.

Presidência

Em maio, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ministro aposentado do tribunal Joaquim Barbosa anunciou no Twitter que não seria mais candidato à Presidência da República em 2018. “Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal”, postou, à época, Barbosa.

Em abril, o ministro aposentado havia anunciado sua filiação ao PSB (Partido Socialista Brasileiro). Na ocasião, a legenda disse que iniciaria discussões sobre uma possível candidatura dele à Presidência. Joaquim Barbosa chegou a aparecer na terceira e na quarta colocação em nove cenários de 1º turno de pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente.

A filiação de Barbosa ao PSB causou desconforto no ex-ministro Aldo Rebelo, que havia se oferecido ao partido como possível candidato ao Planalto. Rebelo acabou deixando a sigla e aderindo ao Solidariedade – legenda pela qual se lançou pré-candidato à Presidência em abril.

“Como havia uma inclinação do partido pela candidatura do ex-ministro, eu preferi naturalmente deixar o partido à vontade. E procurar, já que havia um convite, uma legenda que tem identidade com meu pensamento, com minha trajetória, com os meus valores e com as perspectivas que eu vejo como promissoras para o Brasil”, afirmou Rebelo à época sobre o desligamento do PSB.

Para políticos tucanos e candidatos de esquerda a desistência de Barbosa trouxe alívio, já que o ministro aposentado tinha potencial para tirar votos tanto do PSDB como de partidos do campo da esquerda e centro-esquerda.

Perfil

Indicado para ministro do STF pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Barbosa permaneceu no STF de 2003 a 2014, e assumiu a presidência da Corte entre 2012 e 2014.

Relator do processo do mensalão, levou o caso a julgamento em 2012 com voto pela condenação da maioria dos acusados.

