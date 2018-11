A mãe do jogador Daniel pediu para que ele não fosse à festa onde acabou assassinado

Conversas de Whatsapp anexadas ao inquérito que apura a morte do jogador Daniel mostram que a mãe dele, Eliana Corrêa, tentou convencê-lo a não ir à festa de aniversário da jovem Allana Brittes, no último dia 27 de outubro. A informação é do UOL Esporte.

Com passagens por São Paulo e Botafogo, entre outros times, Daniel foi encontrado morto em uma área rural de São José dos Pinhais (PR) no último dia 28 de outubro. Ele havia participado no dia anterior de uma festa em comemoração ao aniversário de 18 anos de Allana Brittes, filha de Edison Brittes e Cristina. Os três estão presos acusados de envolvimento no crime.

Edison Brittes confessou ter matado Daniel. Segundo ele, o jogador teria tentado estuprar Cristina, sua mulher. As investigações não sustentam essa versão.

Em transcrição de áudio obtido pelo UOL, Eliana pede para Allana ir ao IML para averiguar se o corpo encontrado em um matagal era mesmo de Daniel. A jovem sabia que o jogador havia sido espancado por Edison, mas mente para proteger o pai.

“Allana, confirma porque estou em estado de choque aqui, parece que estou em um pesadelo, não consigo nem chorar, só consigo ficar com raiva dele, eu falei muito para ele não ir, para ele vir e ficar com a filha dele”, declarou Eliana.

Pouco depois, Eliana confirma a Allana que o corpo é mesmo de Daniel. “Allana, não precisa mais ir, já estamos cientes de que é ele mesmo”.

Além de Edison, Cristina e Allana, mais quatro suspeitos de envolvimento no crime estão presos.

Irmão gêmeo preso

Preso na quinta-feira como o sétimo suspeito de envolvimento no assassinato do jogador Daniel, Eduardo Purkote recebeu nesta sexta a visita de seu advogado na 1º Delegacia Regional de São José dos Pinhais. Um dos irmãos gêmeos que estavam na casa de Edison Brittes, local do crime, Eduardo é acusado em depoimentos de agredir Daniel, quebrar seu celular e pegar a faca utilizada no homicídio. Sua defesa nega as acusações.

“Ele não participou em momento nenhum, pegando faca, agredindo, pegando celular. Isso tudo foi dito por pessoas diretamente envolvidas no crime. Ele não participou em momento nenhum da violência, da agressão, da morte do Daniel. Ele está psicologicamente abalado, triste com a situação. Está aguardando para prestar os esclarecimentos quando for chamado”, diz o advogado Fábio Vieira.

A defesa de Purkote considerou a prisão “absurda”, e afirmou que seu cliente estava à disposição para comparecer voluntariamente à delegacia caso solicitado. A família do suspeito de 18 anos estaria “consternada”. Purkote divide cela com outros cinco presos, considerados de baixa periculosidade.

“A prisão aconteceu de forma surpreendente, sem fundamento nenhum. Absurda, ele estava à disposição, foi preso por depoimentos de pessoas diretamente envolvidas no crime. Na verdade, conversamos que se fosse preciso traríamos ele na delegacia, até mesmo se tivesse alguma necessidade de ficar preso”, disse o advogado. “Estão assustados, consternados. Na segunda-feira, após o depoimento, ingressaremos com medidas cabíveis para tirar ele”.

Além do depoimento de Purkote, o caso deve ter novidades na próxima quarta, quando serão divulgados os laudos periciais sobre o local do crime e causa da morte.

Em depoimentos à polícia, ao menos dois suspeitos disseram que ambos os irmãos Purkote participaram das agressões a Daniel.

