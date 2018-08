A maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul começa neste sábado em Esteio

O primeiro dia da 41ª Expointer será neste sábado (25) no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A abertura dos portões na praça central ocorrerá às 9h. Em seguida, as autoridades se dirigem à Feira da Agricultura Familiar, às 10h. A partir das 15h, acontece a abertura oficial do evento no Restaurante Internacional, com discursos e outorga da Medalha Assis Brasil.

A medalha será entregue a personalidades por serviços prestados na área da agricultura e pecuária. São eles Ricardo Barbosa Alfosin (presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB/RS); Rogério Jacob Kerber (consultor e presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal) e Vasco Antônio da Costa Gama (agropecuarista e criador de gado, ovino e equinos).

No ato solene, participam o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o governador José Ivo Sartori, secretários de Estado, prefeitos e demais autoridades. No início da noite, a principal atividade cultural será a apresentação do show Ópera Gaúcha.

Atrações

São mais de 400 eventos e atividades à disposição dos visitantes durante os nove dias de feira. O público também terá acesso à exposição de 151 raças de animais e aos pavilhões de máquinas e implementos agrícolas, da Agricultura Familiar e da Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs).

Paralelamente, as entidades também vão dar início às atividades temáticas, como palestras, cursos e seminários voltados ao aprimoramento da agropecuária.

Programação

– 9h – Abertura dos portões, na praça central;

– 10h – Abertura Feira da Agricultura Familiar – Com presença dos secretários Odacir Klein (Agricultura, pecuária e Irrigação) e Tarcisio Minetto (Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo) e Jefferson Coriteac, da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead). Logo após, percorre-se o novo pavilhão, que tem cerca de 7,4 mil metros quadrados;

– 15h – Abertura Oficial da 41ª Expointer, no Restaurante Internacional, com discursos e outorga da Medalha Assis Brasil;

– 19h – Show Ópera Gaúcha – com música, danças, 40 gaiteiros, 40 bombos legueros, 40 cavaleiros e 40 bailarinos. Show de Elton Saldanha, Luiz Marenco Joca Martins, Renato Borghetti, Cristina Sorrentino Local: Pista Central.

