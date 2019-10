A maior loja exclusiva de balões do Brasil será inaugurada em Porto Alegre

Percebendo a necessidade e o desejo do consumo de eventos corporativos, sociais e tradicionais, os empresários Daiana Dias e Eduardo Rossoni resolveram criar uma loja específica de balões com o objetivo de proporcionar uma experiência diferenciada para o setor e seus consumidores.

A Personalize Balões localiza-se na avenida Félix da Cunha, 522, em Porto Alegre, e será inaugurada nesta sexta-feira (11), com atendimento ao público das 9h às 19h. Os lojistas tem como objetivo comercializar os produtos de forma tradicional e também oferecer cursos e treinamentos. “Não queremos simplesmente trazer nossa empresa para vender mais. Sim, queremos vender também, porém, queremos que os outros comerciantes de nosso segmento possam levar para seus clientes novos projetos, novas modalidades de uso, por isso os treinamentos/cursos que iremos realizar”, garante Daiana.

O título de “a maior loja de balões do Brasil” veio através do diretor da Cromus Balloons, Luís Brancher, um dos maiores fornecedores do setor, que disse já ter visitado inúmeras empresas e que nunca viu (de acordo com o projeto e espaço) loja maior em todo território nacional.

