A maioria das pessoas que têm dívidas em atraso relata problemas psiquiátricos que dificultam ainda mais sair do vermelho

Para a professora de fotografia Katja Schilirò, de 58 anos, a gota d’água veio há cerca de um mês, quando foi acordada por um oficial de Justiça batendo em sua porta para informar que seu apartamento seria leiloado para o pagamento de dívidas. Eram seis meses de condomínio atrasado mais juros, uma das dívidas que ela acumulou depois de uma transição de carreira que não funcionou. Ela já havia renegociado o débito, além de ter cancelado cartões de crédito, dispensado a empregada, tirado a filha do balé e aberto mão do plano de saúde. Não bastou.

As dívidas se acumularam e tiraram o sono da fotógrafa, que passou a precisar de remédios para dormir. Relutou em pedir ajuda e teve a saúde mental abalada.

“Tive um sentimento enorme de vergonha e impotência. Se não fosse minha filha, abriria mão do imóvel, mas não posso jogar a toalha e deixá-la sem um teto”, conta.

Em meio ao alto desemprego, um quarto dos adultos no País tem dívidas em atraso e está negativado, sem acesso a novas linhas de crédito. Em maio, eram 62,8 milhões de inadimplentes, segundo a Serasa Experian. Por trás dos números, há o drama humano. Nove em cada dez devedores se dizem “assombrados” pelas dívidas, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva com a plataforma de cobrança digital Negocia Fácil. Essa é a forma como a pesquisa define a situação de inadimplentes que descreveram sintomas de sofrimento psíquico relacionado às dívidas, como depressão, insônia, perda de apetite e baixo rendimento profissional.

A baixa autoestima é o sintoma mais forte. Quase 80% dos entrevistados admitem sentir vergonha e temem que outras pessoas descubram que estão devendo dinheiro. Para Renato Meirelles, presidente da Locomotiva, isso acaba atrapalhando a busca de soluções, porque o devedor tem sua capacidade profissional abalada e demora a pedir ajuda:

“A crise nos faz adiar sonhos, cortar gastos, voltar atrás. Como está se prolongando, a inadimplência cresce. O devedor se deprime, já que não vê perspectiva de melhora. Todos sentem vergonha porque, via de regra, as pessoas enxergam quem tem nome sujo como caloteiro. Mas a grande maioria está inadimplente porque tentou pagar uma dívida contraindo outra.”

Desemprego leva a dívida

Katja não conseguiu cumprir acordos de renegociação. Foi só depois da visita do oficial de Justiça que contou a uma amiga sobre o possível despejo. Venceu o constrangimento e aceitou a ideia de uma vaquinha por meio de uma plataforma colaborativa na internet para obter doações de amigos e pessoas que conhecem o trabalho dela. A meta é arrecadar R$ 30 mil, suficientes para quitar sua dívida e manter seu imóvel. A 15 dias do fim da campanha, ainda faltam 40%. Enquanto isso, trabalha como vendedora na loja de outra amiga para sair do vermelho.

“Passei por cima do meu orgulho para pedir ajuda, mas sinto o preconceito de conhecidos”, desabafa Katja, que recorreu a redes terapêuticas gratuitas para manter a estabilidade emocional.

Segundo a pesquisa, 41% dos devedores foram negativados após perder o emprego. Entre janeiro e abril, o segmento bancário e de cartão de crédito, o que tem mais dívidas vencidas, concentrou 28,6% dos débitos. Para Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, é um sinal recente e preocupante.

“Quando a inadimplência chega aos bancos, quer dizer que as pessoas não conseguem mais pagar gastos básico”, diz. “Em geral, as pessoas tentam manter o crédito junto ao banco aberto, pois é um caminho para pagar outras contas, podendo recorrer ao cheque especial ou ao cartão. Dá margem de manobra maior.”

A bola de neve do endividamento cria um estresse constante para o inadimplente. Na pesquisa, sete em cada dez devedores disseram evitar atender telefonemas de números desconhecidos temendo cobranças. E mais da metade diz já ter brigado com um familiar.

As dívidas levaram ao fim o casamento da analista de recursos humanos Angélica Maciel, de 41 anos. Ela emprestou o nome para que o marido, na época desempregado e já negativado, tirasse a carteira de habilitação e comprasse um carro para atuar como motorista.

“Ele não pagou as parcelas. Eu começava o mês com o dobro do meu salário no negativo. Tinha uma sensação diária de desespero. O estopim foi quando cortaram minha luz por falta de pagamento. O casamento acabou, as contas ficaram. Sinto que o fracasso foi meu, que não soube gerenciar a situação e reverter o quadro”,conta ela, que chegou a dever R$ 120 mil e levou cinco anos para sair do vermelho.

Deixe seu comentário: