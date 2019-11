A maioria dos brasileiros já presenciou maus-tratos a animais, mas poucos denunciaram, aponta pesquisa

A maioria dos brasileiros já presenciou algum tipo de maus-tratos a animais, mas poucos admitem ter denunciado, revela uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência e Carrefour Brasil.

De acordo com o levantamento, 92% dos brasileiros admitem já ter presenciado maus-tratos, como animais passando fome, sede ou sendo agredidos. No entanto, apenas 31% afirmam ter doado alimentos e 17% dizem ter feito alguma denúncia. Das 2 mil pessoas ouvidas online no País, 67% afirmam ter presenciado animais abandonados pelas ruas e 32% realizaram o resgate.

Sobre a forma como os animais ganham uma família, 30% disseram ter adotado seus pets em eventos, embora 44% afirmaram que adotar seria a melhor forma de ter seu primeiro pet. Ganhar (40%) e resgatar ou adotar (56%) são as principais formas de adquirir um animal de estimação. Quem opta por comprar um pet diz esperar poder escolher porte e procedência.

Ainda segundo a pesquisa, 82% da população afirma ser engajada na causa animal. No entanto, 74% dos entrevistados dizem que entregariam seu animal para adoção se realmente não tivessem condições de continuar com ele – 31% admitem que não ficariam com o pet se a casa fosse pequena; 27% deixariam o animal se precisassem viajar e 19% apontaram gastos veterinários como motivos.

Para o levantamento, foram ouvidas pessoas com mais de 16 anos, de 21 a 26 de outubro. A maioria (83%) tem animal de estimação – cães foram citados por 68%, e gatos por 33%.