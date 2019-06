A mansão que pertenceu aos atores Brad Pitt e Jennifer Aniston está à venda por 190 milhões de reais

Algum ricaço pode ser feliz no mesmo lugar onde Brad Pitt e Jennifer Aniston também foram quando estiveram casados. A mansão que os dois dividiram em Beverly Hills , na Califórnia (EUA), foi colocada à venda por US$ 49 milhões, cerca de R$ 190 milhões. O valor é US$ 7 milhões abaixo do que se esperava ser o preço de mercado, segundo matéria do “The Wall Street Journal”.

“Estamos vendendo por um preço realista”, disse a corretora Susan Smith, da Susan Smith of Hilton & Hyland.

O imóvel, construído em 1934 pelo ator Fredric March (estrela de “O médico e o monstro”), tem quatro quartos. Jennifer e Pitt o compraram em 2001, por US$ 12,5 milhões, e fizeram algumas modificações, que incluíram uma quadra de tênis. O atual dono, o investidor Jonathan Brooks, comprou a casa do casal em 2005, ano em que eles se separaram, por US$ 22.5 milhões.

Suposto presente

Apesar de só agora a casa ter sido posta a venda, recentemente surgiram boatos de que o ator teria dado um presente de aniversário no valor de US$ 79 milhões, o equivalente a mais de 300 milhões de reais, à Jennifer Aniston, para comemorar os 50 anos da ex-esposa. De acordo com jornal Daily Mirror, uma fonte próxima ao antigo casal revelou que o astro comprou a mansão na qual eles moraram enquanto eram casados, situada Beverly Hills, para presenteá-la. Quando eles se divorciaram em 2005, a casa havia sido vendida em comum acordo. No entanto, Jennifer amava o imóvel. “Perder a casa dos sonhos foi uma dor de cabeça para ela maior do que o divórcio, ela se arrependeu de não ter comprado a parte do Brad e ter ficado com a propriedade”, relatou o informante. Segundo a publicação, o astro resolveu comprar de volta a casa como presente para a ex após ficar sabendo que o imóvel estava disponível novamente no mercado. O aniversário de Jennifer é celebrado no dia 11 de fevereiro. Este ano, a atriz deu uma festa em Los Angeles e Brad apareceu por lá como quem não queria nada. Na ocasião, eles apenas foram vistos conversando brevemente e dando um abraço. “Ele foi dar apoio, conversou com amigos que estavam lá e depois foi embora”, revelou uma fonte à People. Na época, a revista ainda deu mais algumas informações sobre o badalado evento. De acordo com o veículo, Brad mandou um presente para a ex-esposa antes da festa, assim como a maioria dos convidados. “Grande parte deles mandou presentes para a casa de Jen. O Brad também. Todos os amigos dela são muito generosos e criativos, e ela parecia muito animada com todos os presentes.”

Ellen

Em meados de abril, o vocalista do Maroon 5, Adam Levine, anunciou a venda de sua propriedade em Beverly Hills, na Califórnia. Na época, a casa ficou avaliada em US$ 47,5 milhões, ou R$ 186,8 milhões na cotação atual.

O TMZ anunciou que a mansão de Adam Levine foi comprada por ninguém menos que Ellen Degeneres. Segundo a publicação, a apresentadora adquiriu a propriedade por US$ 45 milhões, ou seja, R$ 181 milhões na cotação atual.

A casa possui cinco quartos, 12 banheiros, sala de cinema, academia e uma dependência para os hóspedes. Na parte externa, o terreno, que tem em média 10 mil metros quadrados, comporta uma piscina grande, quadra de tênis, cozinha externa com forno de pizza e espaço para oito carros na garagem.

Além disso, a casa ainda conta com sala de jantar com bar, cozinha gourmet com entrada para a sala de estar.

