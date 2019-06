A Maratona Internacional de Porto Alegre, neste domingo, reunirá 10 mil atletas de 12 países

Com 10 mil inscritos de 12 países, incluindo o Quênia (cujos integrantes da delegação são favoritos), a 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, neste domingo, passará por diversas vias públicas das regiões Sul e Leste da cidade. A largada está prevista para as 7h, em frente do Jockey Club do Rio Grande do Sul (avenida Diário de Notícias, Zona Sul).

A prova tem um percurso total de 42,2 quilômetros (5 mil somente na prova principal masculina). Por causa do evento, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou um esquema especial de trânsito na área abrangido. Serão realizados bloqueios de ruas, desvios de trânsito e de linhas de ônibus, além da transferência de pontos de terminais, desde a madrugada até as 13h30min.

Os principais terminais de ônibus da área central da cidade não serão afetados. A programação do evento, na verdade, começa às 6h55min, com a competição dos cadeirantes. A partir das 7h, competem também os inscritos na Maratona Feminina, Meia Maratona e Rústica. A Maratoninha tem sua largada às 11h.

O diretor da programação da maratona, Paulo Silva, afirma que a competição já está consolidada como evento de ponta no calendário internacional de corridas: “Claro que os quenianos são favoritos, mas teremos a participação de cerca de 40 atletas do grupo de elite das maratonas, inclusive brasileiros, uma demonstração da importância do evento. O percurso foi cada vez mais aprimorado no decorrer dos anos, tendo apoio fundamental da EPTC na organização do trânsito e do transporte”.

Ainda segundo ele, trata-se de “uma grande festa de confraternização, trazendo também milhares de turistas. Teremos muitas ruas bloqueadas e desvios de trânsito e transporte, mas isso faz parte da organização de um evento de grande porte, como ocorre nas principais cidades, exigindo a compreensão de todos em algum tipo de desconforto na circulação. Tudo estará bem sinalizado, com a presença dos agentes e dos demais apoiadores em locais críticos para orientar os motoristas e o público em geral”.

Programação



– 6h55min: Prova dos Cadeirantes (42,195 quilômetros);

– 7h: Maratonas Masculina, Feminina (42,195Km), Rústica (7km), Meia Maratona (21,097 quilômetros);

–11h: Maratoninha (distâncias variáveis conforme a idade dos inscritos)

Bloqueios e desvios



– Desvio do trânsito da av. Padre Cacique, Centro/bairro: 6h10 (Pinheiro Borda, Taquari etc.);

– Bloqueio da av. Diário de Notícias, total: sábado, às 22h – Bairro/Centro, domingo à 0h – Centro/bairro;

– Bloqueio av. Mauá, total: 5h30 (a partir da Bento Martins);

– Bloqueio da av. Edvaldo Pereira Paiva, total, nos dois sentidos: 6h;

– Desvio do trânsito da av. Icaraí, Centro/bairro: 6h30 (Coronel Claudino, Tamandaré etc.);

– Bloqueio do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva: 6h;

– Wenceslau Escobar, Centro/bairro: 6h30 (entre a Diário de Notícias e a Copacabana);

– Bloqueio da avenida João Pessoa, Centro/bairro: 6h40min;

– Bloqueio da avenida Azenha, Centro/bairro: 7h.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: