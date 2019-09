A Mastercard anunciou a suspensão do serviço de cartão de crédito criado para atender as Forças Armadas da Venezuela

O sistema bancário da Venezuela sentiu na semana que passou mais um impacto das sanções econômicas dos EUA contra o governo de Nicolás Maduro, em um setor da sociedade diretamente ligado ao presidente: as Forças Armadas. O banco criado para atender os militares, o Banco da Força Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), teve os serviços de cartões de crédito suspensos pela Mastercard. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias AP.

O anúncio foi feito pelo Twitter do Banfanb, que publicou a carta enviada pela Mastercard. Segundo o texto, o motivo da suspensão está relacionado às sanções americanas, mas não se trata de um término definitivo, “por prever a possibilidade de que uma mudança nas circunstâncias poderia permitir levantar a suspensão e retomar as atividades”.

Em comunicado, o presidente da entidade financeira, general Darío Baute, admitiu a entrada em vigor da “suspensão unilateral dos serviços interbancários nos cartões de crédito do Banfanb”.

Na quarta-feira, Baute publicou em sua conta no Twitter que o banco havia conseguido reconectar os cartões Mastercard em 60% do sistema bancário venezuelano, mas não especificou de que maneira isso tinha sido negociado.

Bloqueio de ativos

O presidente dos EUA, Donald Trump, determinou há um mês que o país poderia bloquear os ativos em solo americano de empresas que prestem alguma forma de assistência ao governo chavista.

Apesar das sanções, uma ordem executiva de Trump fez com que o Departamento do Tesouro americano renovasse, até 22 de março de 2020, uma licença que permite às bandeiras MasterCard, Visa, American Express, Western Union e MoneyGram operar com entidades financeiras públicas.

Estas são o Banco da Venezuela, Banco Bicentenário e Banco Central da Venezuela. Ao não incluir na lista o Banfanb, os EUA abriram a possibilidade para que as companhias decidissem suspender por conta própria seus serviços com bancos não especificados.

O Banfanb é uma instituição pequena, que controla somente 1,48% dos depósitos do sistema financeiro e 4,7% dos créditos. Na quarta-feira, a Mastercard também decidiu suspender os serviços com o Banco Agrícola da Venezuela, que possui 0,3% dos créditos do sistema bancário e financia projetos agrícolas.

