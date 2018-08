A medalha de ouro concedida a um matemático estrangeiro foi furtada no Rio de Janeiro menos de meia hora após a premiação

No início da tarde dessa quarta-feira, menos de 30 minutos após receber no Rio de Janeiro a medalha Fields – considerada uma espécie de “Prêmio Nobel da Matemática” – o iraniano Caucher Birkar teve o prêmio furtado. O incidente ocorreu durante a cerimônia de premiação, em um auditório lotado do centro de eventos Riocentro.

O objeto, de ouro, custa U$ 4 mil, o equivalente a cerca de R$ 15 mil. Caucher havia deixado a medalha junto com a carteira e um celular em uma pasta sobre uma mesa do pavilhão onde o evento era realizado. Dentre os presentes estava o ministro da Educação, Rossieli Soares.

Depois que ele percebeu o sumiço, a equipe de segurança encontrou a pasta jogada embaixo de uma arquibancada, mas não havia sinal da medalha – só o celular. Até as 14h, a medalha e a carteira do iraniano não tinham sido recuperadas.

Os seguranças do Riocentro utilizaram câmeras para tentar localizar o autor do furto e as imagens registradas estão sendo analisadas. Os organizadores do evento, por sua vez, disseram estar colaborando com as autoridades policiais na investigação do caso. De acordo com informações extraoficiais,ao menos um suspeito já foi identificado.

Caucher é refugiado no Reino Unido e é professor na Universidade de Cambridge (Inglaterra) Além dele, o italiano Alessio Figalli, o alemão Peter Scholze e o indiano Akshay Venkatesh receberam o prêmio.

Em nota divulgada à imprensa, a organização do ICM (Congresso Internacional de Matemáticos, na sigla em inglês) de 2018 informou que “lamenta o desaparecimento da pasta do matemático Caucher Birkar que continha a Medalha Fields, recebida na cerimônia desta manhã”.

Honraria

A medalha Fields, oficialmente conhecida como “Medalha Internacional de Descobrimentos Proeminentes em Matemática”, é um prêmio concedido a dois, três ou quatro matemáticos com idade não superior a 40 anos. Eles recebem o prêmio a cada quatro anos, em reconheciomento por suas contribuições à disciplina.

Pela primeira vez, a comenda foi entregue no Brasil, onde acontece o Congresso Mundial de Matemática, com a presença de mais de 3 mil pessoas ligadas a essa área do conhecimento. A cerimônia aconteceu no chamado “Pavilhão 6” do Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em 2014, um dos premiados foi o carioca Arthur Ávila, que se tornou o primeiro matemático da América Latina a receber a medalha Fields. Ele foi reconhecido por pesquisa no Brasil e na França sobre a teoria do caos e o chamado “efeito-borboleta”.

Ávila estava na plateia e foi aplaudido quando anunciaram o seu nome. Antes da cerimônia de entrega, aconteceu uma apresentação de danças indígenas e dos bonecos de Olinda (PE). Em seu discurso, o ministro da Educação, Rossieli Soares, ressaltou que a disciplina ainda é um desafio para a maioria, mas o Brasil tem avançado na área: “O Brasil tem sido destaque na matemática com grandes atores, transformando o país nos últimos anos”.

