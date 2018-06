A média de altura dos jogadores subiu neste Mundial

Os jogadores do Mundial cresceram. A diferença é mínima, mas na edição de 2018 os atletas estão mais altos do que em edições anteriores. Em média, têm 1,824 m de altura. Segundo dados da entidade máxima do futebol, no período de 2002 a 2014 as alturas médias oscilaram de 1,809 m a 1,817 m.

Difícil pensar que esse “menos de um centímetro” faria alguma diferença real. Mas, se forem analisadas as diferenças entre as seleções… Neste Mundial, são nove centímetros de vantagem da seleção mais alta, a Sérvia, para a mais baixa, o Peru — respectivamente, 1,866 m e 1,776 m.

No campo, elas não se enfrentam nesta edição. O Peru, no Grupo C, já foi eliminado. A Sérvia ainda tem chance de se classificar no Grupo E se vencer o Brasil na última rodada desta fase.

O principal duelo de “Davi x Golias” que este Mundial viu na primeira fase foi entre Peru e Dinamarca, a segunda seleção mais alta (1,866 m de altura média). Nesse caso, vitória dos gigantes por 1 a 0 — com um gol que não veio pelo alto.

No quesito altura, o Brasil aparece na segunda metade da tabela. É a nona seleção mais baixa. Curiosamente, ocupa o segundo lugar entre as equipes que mais investiram em cruzamentos, 49 até agora. Alemanha lidera a estatística, com 76.

Com 2,01 m, o goleiro croata Lovre Kalinic, jogador mais alto do Mundial, tem 36 cm a mais que o meio-campista saudita Yahia Al-shehri, o mais baixo.

Na seleção brasileira, o lateral direito Fagner é o mais baixo: 1,68m. No lado oposto está outro jogador do Corinthians, o goleiro Cássio, que mede 1,95 m.

Média de gols também se elevou

Os 27 gols marcados nos 6 jogos do fim de semana puxaram para cima a média de gols por partida deste Mundial. Até a sexta, a média era de 2,2 gols por jogo. No fim de semana, o valor foi de 4,5 e, com isso, a média geral foi içada para 2,66.

O número de gols por partida desta edição do Mundial é superior à primeira fase de três edições desde 1998, quando foi adotado o formato com 32 equipes.

Até o momento, a edição realizada no Brasil tem a média de gols por partida mais alta dessa série: 2,83.

Se, juntos, os 16 jogos da última rodada da primeira fase na Rússia superarem 51 gols, a média geral ultrapassará a marca atingida em 2014.

No total, a rede foi balançada 85 vezes neste Mundial. A Seleção Brasileira anotou três. Bélgica, Inglaterra e Rússia lideram a estatística com oito cada.

No fim de semana teve os dois jogos com mais gols neste Mundial, ambos com sete: o 5 a 2 para a Bélgica sobre a Tunísia, no sábado, e o 6 a 1 da Inglaterra sobre o Panamá, no domingo.

Até então, a partida com maior número de gols era o empate por 3 a 3 entre Espanha e Portugal, no dia 15 de junho, segundo dia de competição. O jogo com mais gols na história dos Mundiais é o 7 a 5 aplicado pela Áustria sobre a Suíça, nas quartas de final de 1954, na França.

