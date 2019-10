A médica canadense-americana Jen Gunter desmistifica questões sobre a saúde da mulher

Para a médica Jen Gunter, centenas de anos de desinformação permitiram que homens controlassem e oprimissem as mulheres. “Se o objetivo é oprimir as mulheres, fazendo com que sempre tenham que se preocupar com seus corpos — que são normais —, a desinformação é uma ferramenta muito eficaz”, afirma.

Com o apoio e interesse da indústria de “bem-estar”, Jen Gunter acredita que esses mitos foram se perpetuando, ao mesmo tempo em que novos foram criados para vender seus produtos.

Sob o objetivo de empoderar todas as mulheres com informações precisas sobre a vagina e a vulva, a médica lança o livro, em inglês, The Vagina Bible, ou A Bíblia da Vagina, em tradução livre. “Se é difícil para mim, que sou médica, como o resto das pessoas faz para encontrar informações?”

Em seu livro, com 400 páginas, ela responde a dúvidas simples, como o que é vagina ou o que é vulva, até aquelas mais complexas, como questões relativas a vacina de HPV.

Gunter ficou famosa nos Estados Unidos por ter brigado publicamente com a atriz Gwyneth Paltrow, ganhadora do Oscar por Shakespeare Apaixonado, que virou uma espécie de “guru” com um blog sobre saúde e bem-estar e uma empresa que vale milhões de dólares. No entanto, o site da atriz já foi multado por divulgar informações sem base científica. Situação que já foi alertada, por diversas vezes por Gunter, desmentindo informações como: sutiãs causariam câncer e que vaporizadores vaginais limpariam o útero. Para a médica, a ideia de que o útero é sujo é “um mito patriarcal”.

Em 2017, Gunter escreveu um texto dizendo que o site da atriz se alimentava da indústria do medo, gerando dúvidas e ideias erradas nas mulheres. O conselho editorial do blog da atriz respondeu chamando Gunter de “estranhamente segura” para fazer as afirmações que fazia. Gunter respondeu: “Eu não sou ‘estranhamente segura’ sobre saúde vaginal. Eu sou adequadamente segura porque sou uma especialista. Eu fiz 4 anos de medicina, 5 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, um ano de pesquisa em doenças infecciosas” e seguiu citando todo seu currículo. “Uma mulher sem treinamento médico algum que diz para as mulheres andarem por aí com ovos vaginais é a que é ‘estranhamente segura’.”

Em uma entrevista para a BBC News Brasil, Jen Gunter fala sobre as causas e interesses por trás dos mitos sobre saúde feminina espalhados em sites e redes sociais e tira dúvidas sobre a saúde da mulher.