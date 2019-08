A medida provisória da liberdade econômica deve ser votada na terça-feira

O relator da MP (medida provisória) da liberdade econômica, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), afirmou nesta quinta-feira (8) que a proposta deve ser colocada em votação na próxima terça-feira (13) no plenário da Câmara dos Deputados. As informações são do portal de notícias G1.

A MP foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de abril, e precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o próximo dia 27. Caso contrário, perderá a validade.

Dentre os principais pontos previstos na medida está a dispensa a exigência de alvará de funcionamento para atividades consideradas de baixo risco.

Além disso, o texto libera o trabalho aos domingos e feriados. Nestes dias, haverá remuneração em dobro ou compensação da jornada do domingo com folga. O funcionário é obrigado a tirar folga pelo menos em um domingo por mês.

O deputado Jerônimo Goergen deu a declaração logo após uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e outros integrantes da equipe econômica do governo.

“O presidente [Rodrigo Maia] sinalizou, pela relevância do tema, de que na terça faremos, portanto, a apreciação em plenário, e estamos trabalhando para que o texto chegue próximo ao ideal para que tenha apoio maciço do plenário da Câmara”, disse o relator.

Goergen disse que está fazendo os últimos ajustes no texto, e que deve entregar a versão final para avaliação dos parlamentares nesta sexta (9). No mês passado, uma comissão mista do Congresso aprovou o relatório do deputado.

Para ele, a aprovação da MP vai ajudar na desburocratização brasileira e, consequentemente, alavancar a criação de empregos no país.

“No potencial desse texto, estudo do Ministério da Economia é que possa, numa década, atingir aí o número de 3,7 milhões de empregos”, disse o deputado.

Debate sobre pontos inconstitucionais

Perguntado quanto à possível existência de pontos inconstitucionais no texto da MP, o secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Uebel, que participou da reunião, disse que essas questões foram resolvidas na Câmara.

“Esses pontos foram resolvidos. Havia uma questão sobre a atuação dos municípios e dos estados, se havia uma sobreposição de competências, o relator Jerônimo Goergen conduziu um debate amplo, conversou com todos os parlamentares. Essa questão está resolvida, vai ser apreciada em plenário já um texto consensual”, afirmou o secretário.

Sobre as negociações durante a reunião, o secretário reforçou que a medida atenderá às expectativas do governo.

“A ideia é que a medida provisória saia aprimorada, seja uma lei melhor do que entrou no Parlamento. O governo entende que ela vai sair cumprindo o seu papel”, disse Uebel.

Ele ressaltou que a aprovação da MP facilitará o crescimento do Brasil no mercado internacional.

“Ela impacta os principais indicadores internacionais: de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócios, de competitividade global e de redução da corrupção. O Brasil precisa fazer essa adaptação, o Brasil quer fazer parte da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico], dos países desenvolvidos, então precisa fazer esses ajustes na legislação para que possa ser mais produtivo e competitivo”, afirmou Uebel.

