A Mega-Sena acumulou de novo e vai pagar 40 milhões de reais no próximo sorteio

Ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (30), concurso 2203. Os números foram 17-34-46-49-50-57. Estimativa de prêmio do próximo concurso, no dia 4 de novembro, é de R$ 40 milhões. Não haverá sorteio neste sábado, feriado de Finados.

Na Quina houve 57 apostas ganhadoras, que recebem R$ 49.414,01. Na Quadra foram 4811 apostas ganhadoras, recebendo R$ 836,35.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.