A Mega-Sena acumulou e pode pagar 14 milhões de reais na quarta-feira

O próximo concurso (2.049) da Mega-Sena pode pagar R$ 14 milhões na quarta-feira (13). No sorteio (2.048) realizado na cidade de Goiás (GO), no sábado (09), o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 10, 19, 26, 35, 38 e 39.

A Quina teve 36 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 57.189,69. Outras 3.611 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 814,50. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis.

O apostador deve marcar de seis a 15 números e pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Probabilidade

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de um em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta de 15 dezenas, por 17.517,50 reais, a probabilidade de acertar o prêmio é de um em 10.003.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de cinco números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; 5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Recebimento de prêmios

Uma vez ganhador, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após dois dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. É importante conferir sempre o bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

